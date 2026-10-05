Prima pagină » Știri externe » Șeful serviciului german de informații avertizează: „Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”

Șeful serviciului german de informații avertizează: „Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”

Germania riscă să fie atrasă într-o confruntare violentă cu Rusia, iar amenințarea reprezentată de Moscova a intrat într-o etapă „nouă și mai periculoasă”, a avertizat luni președintele Serviciului Federal de Informații (BND), Martin Jäger.
Șeful serviciului german de informații avertizează: „Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”
Sursa foto: BND
Oana Antipa
05 oct. 2026, 13:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șeful serviciului german de informații externe a declarat, în timpul unei audieri publice în fața organismului parlamentar de control al serviciilor de informații din Bundestag, că Rusia reprezintă în prezent cea mai directă amenințare la adresa Germaniei, relatează Bild.

„Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”

Martin Jäger, care înainte de preluarea conducerii BND a fost ambasadorul Germaniei în Ucraina, în perioada 2023-2025, a descris în termeni duri deteriorarea relațiilor cu Moscova.

„Confruntarea în care ne aflăm cu Rusia a căpătat o calitate nouă și mai periculoasă: Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat șeful BND.

În evaluarea sa, niciun alt stat nu reprezintă în prezent o amenințare comparabilă pentru securitatea germană.

„Din partea niciunei alte țări nu vine în prezent o amenințare atât de directă, cuprinzătoare și concretă împotriva Germaniei”, a afirmat Jäger.

Șeful BND a invocat inclusiv tentative de atac și operațiuni atribuite serviciilor ruse, pe care le-a descris drept „extrem de profesioniste și lipsite de scrupule”. Potrivit acestuia, pericolul unor noi acțiuni pe teritoriul Germaniei nu a dispărut.

BND vorbește despre un „război din umbră”

Amenințarea nu se limitează însă, în evaluarea serviciului german, la eventuale acte de sabotaj sau atacuri punctuale.

Jäger susține că obiectivul conducerii de la Moscova este influențarea deciziilor politice luate în Germania și în alte capitale europene.

„Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea proiecției hegemonice a puterii ruse în Europa și, prin urmare, o țintă a acțiunilor Rusiei. Cine nu se conformează devine adversar: aceasta este interpretarea Moscovei”, a declarat președintele BND.

El a mers mai departe, caracterizând confruntarea actuală drept un conflict care nu se încadrează în definițiile clasice ale războiului.

„Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. Acest război nedeclarat nu poate fi încadrat în categoriile militare sau juridice convenționale. Nu ne aflăm într-o situație de apărare și, cu toate acestea, suntem atacați – tocmai acesta este un război din umbră”, a spus Jäger.

Avertisment privind noi amenințări nucleare

Șeful serviciului german de informații consideră că Berlinul și partenerii săi europeni trebuie să se pregătească pentru continuarea operațiunilor de influență și intimidare.

„Trebuie să ne pregătim pentru tentative de intimidare și pentru alte ingerințe. Probabil vor exista din nou și amenințări nucleare”, a avertizat Jäger.

Declarațiile vin în contextul în care Germania se numără printre principalii susținători europeni ai Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

BND nu vede, deocamdată, semnele unui atac rusesc de amploare asupra NATO

În pofida avertismentelor, serviciul german de informații nu susține că Rusia s-ar pregăti în acest moment pentru o ofensivă militară de amploare împotriva teritoriului NATO.

Potrivit evaluării prezentate de Jäger, nu există în prezent indicii privind iminența unui asemenea atac.

BND avertizează însă asupra posibilității unor „activități militare de intensitate redusă” ale Rusiei, în special în regiunea baltică.

Așadar,  serviciul german nu afirmă că un război direct Rusia – NATO este iminent, ci avertizează că operațiunile hibride, tentativele de intimidare, sabotajele și eventualele acțiuni militare limitate pot crește riscul unei escaladări.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ce pățește corpul dacă nu bei apă timp de 24, 48 sau 72 de ore. Semnele care arată că deshidratarea devine periculoasă
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor