Serbia în a doua noapte de proteste, mii de oameni blochează drumurile principale

Sâmbătă, aproximativ 140.000 de persoane s-au adunat în centrul Belgradului. Protestul a fost cel mai recent dintr-o serie de demonstrații declanșate de prăbușirea acoperișului unei gări în orașul Novi Sad în noiembrie. Accidentul a ucis 16 persoane și a fost atribuit unei construcții de proastă calitate care rezultă din corupția înrădăcinată.

Serbia: Belgrade student-led protest continues, demanding early elections

President Aleksandar Vucic has labeled the demonstrators “hooligans paid from abroad”#Serbia #Belgrade #EU pic.twitter.com/QBCzSDbIFt

