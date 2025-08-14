Serbia în Focul Protestelor. Ciocniri violente între susţinătorii lui Vucic şi manifestanţii antiguvernamentali

Susţinătorii preşedintelui au aruncat în mod repetat rachete de semnalizare asupra protestatarilor din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, în apropierea sediilor Partidului Progresist Sârb, partidul de guvernământ al lui Vucic. Protestatarii au spart apoi geamurile birourilor, în timp ce poliţia era desfăşurată afară pentru a păzi clădirea.

Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că cel puţin un poliţist a fost rănit şi a cerut „revenirea la lege şi ordine”.

Alte mii de persoane s-au adunat în alte părţi ale ţării, inclusiv în capitala Belgrad, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri de manifestanţi antiguvernamentali într-o parte a oraşului.

Poliţia a separat două tabere opuse în oraşul Kraljevo, din centrul ţării. Demonstraţii au avut loc şi în oraşele Kragujevac şi Cacak, din centrul ţării, şi în oraşul Niş, din sudul ţării. Protestele de miercuri au fost organizate ca răspuns la incidentele de marţi seară din oraşul Vrbas, în nord-vestul ţării, unde poliţia a separat protestatarii de taberele adverse din faţa birourilor partidului de guvernământ.

Serbia solicită oficial aderarea la Uniunea Europeană, dar Vucic a menţinut legături strânse cu Rusia şi China. El a fost acuzat de înăbuşirea libertăţilor democratice de când a ajuns la putere acum 13 ani.