Protestele studenților se extind în Serbia: presiuni pentru alegeri anticipate

Mii de persoane au protestat sâmbătă în orașul sârb Novi Sad, după ce studenții au decis să își intensifice manifestațiile împotriva președintelui Aleksandar Vucic, aflat la putere de peste un deceniu.

Participanții au acuzat guvernul de corupție generalizată, scandând „hoții”, și au legat nemulțumirile publice de tragedia din noiembrie 2024, când prăbușirea unei structuri din gara Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a devenit un simbol al eșecurilor autorităților și a declanșat proteste la nivel național.

De la proteste la soluții politice

Liderii studenților au transmis că protestele se transformă într-un demers organizat, cu propuneri pentru combaterea corupției. „Vom veni cu un plan clar pentru a elimina corupția și pentru a restabili statul de drept”, au declarat aceștia. Potrivit Associated Press, printre măsurile propuse se numără interzicerea accesului în politică al oficialilor corupți și investigarea averilor acestora.

Alegeri anticipate

Protestul a fost organizat sub sloganul „Ce înseamnă victoria”. Studenții susțin că au strâns deja aproximativ 400.000 de semnături, un demers prin care își declară intenția de a intra oficial în competiția electorală și de a forța declanșarea alegerilor anticipate. Președintele sârb Aleksandar Vucic a refuzat până acum acest scenariu.

Presiuni asupra protestatarilor

Potrivit ONG-urilor și organizatorilor manifestațiilor, sute de persoane au fost reținute în timpul protestelor sau ulterior, după ce au participat la demonstrații ori au criticat public guvernul. Altele și-au pierdut locul de muncă sau au fost supuse presiunilor administrative, inclusiv controale sau amenințări, din cauza opoziției față de autorități.

Vucic respinge acuzațiile și spune că protestele ar fi inspirate din exterior. „Studenții acționează la ordine occidentale pentru a distruge Serbia”, a declarat liderul de la Belgrad.

Următoarea manifestație de amploare este programată pentru 27 ianuarie, în capitala Serbiei, unde organizatorii au anunțat o mobilizare de proporții.