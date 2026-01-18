Prima pagină » Știri externe » Protestele studenților se extind în Serbia: presiuni pentru alegeri anticipate

Protestele studenților se extind în Serbia: presiuni pentru alegeri anticipate

Studenții din Serbia anunță trecerea de la proteste la un demers politic organizat, după ce mii de persoane au ieșit din nou în stradă, acuzând corupția și cerând alegeri anticipate.
Protestele studenților se extind în Serbia: presiuni pentru alegeri anticipate
Sursa foto: captură X
Maria Miron
18 ian. 2026, 02:28, Știri externe

Mii de persoane au protestat sâmbătă în orașul sârb Novi Sad, după ce studenții au decis să își intensifice manifestațiile împotriva președintelui Aleksandar Vucic, aflat la putere de peste un deceniu.

Participanții au acuzat guvernul de corupție generalizată, scandând „hoții”, și au legat nemulțumirile publice de tragedia din noiembrie 2024, când prăbușirea unei structuri din gara Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a devenit un simbol al eșecurilor autorităților și a declanșat proteste la nivel național.

De la proteste la soluții politice

Liderii studenților au transmis că protestele se transformă într-un demers organizat, cu propuneri pentru combaterea corupției. „Vom veni cu un plan clar pentru a elimina corupția și pentru a restabili statul de drept”, au declarat aceștia. Potrivit Associated Press, printre măsurile propuse se numără interzicerea accesului în politică al oficialilor corupți și investigarea averilor acestora.

Alegeri anticipate

Protestul a fost organizat sub sloganul „Ce înseamnă victoria”. Studenții susțin că au strâns deja aproximativ 400.000 de semnături, un demers prin care își declară intenția de a intra oficial în competiția electorală și de a forța declanșarea alegerilor anticipate. Președintele sârb Aleksandar Vucic a refuzat până acum acest scenariu.

Presiuni asupra protestatarilor

Potrivit ONG-urilor și organizatorilor manifestațiilor, sute de persoane au fost reținute în timpul protestelor sau ulterior, după ce au participat la demonstrații ori au criticat public guvernul. Altele și-au pierdut locul de muncă sau au fost supuse presiunilor administrative, inclusiv controale sau amenințări, din cauza opoziției față de autorități.

Vucic respinge acuzațiile și spune că protestele ar fi inspirate din exterior. „Studenții acționează la ordine occidentale pentru a distruge Serbia”, a declarat liderul de la Belgrad.

Următoarea manifestație de amploare este programată pentru 27 ianuarie, în capitala Serbiei, unde organizatorii au anunțat o mobilizare de proporții.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat
Gandul
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Libertatea
Care este cel mai nesănătos parizer, de fapt. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor