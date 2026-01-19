Serbia primește derogare de la sancțiunile SUA și repornește singura sa rafinărie de petrol

Reluarea activității a fost posibilă după ce autoritățile SUA au acordat companiei o derogare temporară de la sancțiunile impuse. Autoritățile de la Belgrad au atras atenția în repetate rânduri că oprirea prelungită a rafinăriei ar fi afectat grav aprovizionarea internă cu motorină și benzină.

Potrivit Ministerului sârb al Energiei, citat de Reuters, rafinăria a fost repornită etapizat. Inițial, a trecut printr-o etapă tehnică de menținere a instalațiilor – circulație caldă, urmată de reluarea procesării țițeiului. Primele cantități de motorină vor ajunge pe piață în a doua jumătate a lunii ianuarie, ceea ce ar trebui să stabilizeze oferta internă.

NIS, esențială pentru piața carburanților din Serbia

NIS are un rol strategic în economia Serbiei, asigurând cea mai mare parte a producției interne de produse petroliere. Compania este deținută în principal de Gazprom Neft și Gazprom, alături de statul sârb, iar includerea sa pe lista sancțiunilor americane a pus sub semnul întrebării funcționarea pe termen lung a rafinăriei.

Autoritățile caută soluții

Pentru a reduce expunerea la sancțiuni, autoritățile sârbe și conducerea companiei analizează soluții pe termen mediu și lung, inclusiv modificarea structurii de acționariat sau atragerea unui investitor din Uniunea Europeană. Sunt analizate și posibile măsuri de intervenție a statului, invocându-se necesitatea protejării securității energetice.

Serbia încearcă să mențină un echilibru delicat între relațiile cu Rusia, presiunile occidentale și nevoia de stabilitate economică internă, iar situația rafinăriei Pančevo este urmărită îndeaproape atât la Belgrad, cât și la Bruxelles și Washington.