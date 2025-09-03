Singapore obligă Meta să impună reguli antifraudă sub amenințarea unei amenzi

Poliția din Singapore a ordonat Meta să aplice măsuri stricte împotriva reclamelor, conturilor, profilurilor și paginilor de afaceri care imită oficiali guvernamentali, în încercarea de a combate escrocheriile online.

Decizia este prima de acest fel emisă în baza noii Legi privind prejudiciile penale online, intrată în vigoare în februarie 2024. Compania riscă o amendă de aproximativ 775.000 de dolari.

Goh Pei Ming, ministrul de interne a declarat miercuri: „Emitem acest ordin către Meta deoarece Facebook este platforma principală folosită de escroci”.

În urma unei analize efectuate de poliție, cel puțin o treime din escrocherii se întâmplă pe Facebook, iar funcțiile anti înșelăciune sunt cele mai slabe dintre platformele de comerț electronic.

Criticile guvernului au început încă din 2024, când autoritățile au acuzat compania că respinge constant recomandările de a implementa verificarea prin acte de identitate și sisteme de plată securizată.