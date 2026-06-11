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Situație îngrijorătoare. AIEA: Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare cu energie electrică din surse externe

Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare cu energie electrică din surse externe, în urma unui atac care a avut loc în timpul nopții, a anunțat joi AIEA. Din fericire, nu s-a detectat nicio scurgere radioactivă.
Situație îngrijorătoare. AIEA: Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare cu energie electrică din surse externe
Centrala nucleară de la Zaporojie. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
11 iun. 2026, 14:31, Știri externe
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În urma unui atac din timpul nopții, centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără alimentare cu energie electrică din surse externe, a anunțat, joi, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Într-o postare pe rețeaua X, AIEA a precizat că nu s-a detectat nicio scurgere radioactivă și că nivelurile de radiații sunt normale.

În prezent, centrala nucleară se bazează pe generatoare diesel de rezervă pentru a „alimenta sistemul de răcire al celor șase reactoare oprite și pentru a menține alte funcții esențiale de siguranță nucleară”.

„Cea mai recentă întrerupere a alimentării cu energie electrică din afara amplasamentului evidențiază încă o dată fragilitatea extremă a rețelei electrice și pericolele constante la adresa siguranței nucleare în timpul războiului”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc privind riscul unui dezastru nuclear prin atacurile din apropierea centralei

A fost a 19-a oară când centrala nucleară de la Zaporojie a fost deconectată de la rețea de la începutul războiului, din cauza atacurilor în zonă.

Forțele rusești au ocupat zona din jurul centralei nucleare la scurt timp după debutul invaziei.

În plus, Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că există riscul unui dezastru nuclear prin atacurile din vecinătatea centralei.

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