Șomajul din Germania crește ușor în octombrie, dar rămâne sub pragul de 3 milioane pentru a doua lună consecutiv

În date ajustate sezonier, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 4.000, ajungând la 3,016 milioane. Analiștii consultați de Reuters estimau o creștere de 5.000 de persoane.

Rata șomajului ajustată sezonier s-a menținut la 6,4%.

În schimb, numărul neajustat sezonier al șomerilor a scăzut cu 40.000, până la 2,955 milioane, față de 2,994 milioane în septembrie. Este pentru a doua lună consecutiv când numărul șomerilor din Germania se menține sub pragul de 3 milioane.

„Condițiile economice nu sunt încă suficiente pentru o îmbunătățire a pieței muncii”, a declarat Andrea Nahles, șefa Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În octombrie, agenția avea înregistrate 654.000 de locuri de muncă vacante, cu 31.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.