SONDAJ. Câți americani sunt, de fapt, indignați de proiectul noii săli de bal al lui Trump / Câți bani investește Trump

Un proiect de 300 de milioane de dolari și peste jumătate din populația americană care-l contestă. Asta este crunta realitate evidențiată limpede de un sondaj publicat joi de Washington Post, în colaborare cu ABC News-Ipsos.

„O sală de bal ne mai trebuie acuma”, par să spună americanii, care în proporție covârșitoare (56%) au declarat că se opun proiectului.

Câți americani sunt pentru

28% și-au declarat sprijinul pentru sala de bal, după cum relatează sondajul, care a mai scos în evidență și că acest proiect se bucură de un sprijin mai mare în rândul republicanilor decât în cel al dmeocraților.

62% dintre republicani sunt pentru construirea acestei săli, iar 88% dintre democrați se opun categoric.

Dintre independenți, 17% au declarat că susțin proiectul, iar 61% îl dezaprobă.

90.000 de metri pătrați

Inițial, Trump spusese că nu are de gând să intervină asupra structurii existente a Casei Albe, însă, ulterior, Aripa de Est, care găzduia, în mod istoric, biroul Primei Doamne și alte săli de recepție au dispărut sub buldozere.

Trump a spus că noua sală de bal va avea 90.000 de mp și că așteaptă ca noul său proiect să fie finalizat până în 2029.

Noua sală de bal va găzdui evenimente pentru aproximativ 1.000 de persoane.

Administrația a solicitat donații de la zeci de donatori importanți ai lui Trump, inclusiv oficiali din cabinet, mai mulți investitori milirdari și unele dintre cele mai importante companii de tehnologie și criptomonede din Sillicon Valley, pentru a plăti renovarea.

Câți bani a investit Trump

De asemenea, Casa Albă nu a lăsat neadresate curiozitățile cu privire la câți bani va fi investit Trump însuși pentru acest proiect: a zis că va face publică suma, dar nu a zis și când o s-o facă.

Proiectul s-a confruntat cu critici dure din partea parlamentarilor democrați.

Trump a demis, de asemenea , marți șase comisari care făceau parte dintr-un grup responsabil de consilierea privind planificarea proiectelor federale și a memorialelor din Washington, inclusiv renovările Casei Albe.

„Există multă indignare falsă”

Totuși, Casa Albă a respins criticile la adresa proiectului, secretarul de presă Karoline Leavitt susținând că sala de bal va fi „o adăugare magnifică la Casa Albă pentru mulți ani de acum înainte”.

„Cred că există multă indignare falsă în acest moment, deoarece aproape fiecare președinte care a locuit în această frumoasă Casă Albă din spatele meu a făcut propriile modernizări și renovări”, a declarat Leavitt într-un interviu acordat Fox News săptămâna trecută.

Sondajul Washington Post-ABC News-Ipsos a fost realizat online în perioada 24-28 octombrie, pe un eșantion aleatoriu de 2.725 de adulți.