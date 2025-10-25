RFK Jr intenționează să recomande americanilor consumul mai mare de grăsimi saturate. Experții în sănătate, îngrijorați

Robert F Kennedy Jr, secretarul american pentru sănătate, se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând practic recomandările nutriționale din ultimele decenii, scrie The Guardian.

Ronald Krauss, profesor de pediatrie și medicină la Universitatea din California, San Francisco, care a cercetat intens grăsimile saturate, a descoperit că acestea pot fi mai puțin dăunătoare decât se credea anterior. Totuși, el consideră că „dacă (RFK Jr. – n.r.) va spune că ar trebui să consumăm mai multe grăsimi saturate, cred că acesta este un mesaj greșit”.

Potrivit unui articol publicat în The Hill, RFK Jr a indicat că noile recomandări nutriționale vor „sublinia necesitatea consumului de grăsimi saturate din lactate, carne de calitate, carne proaspătă și legume… când le vom publica, acestea vor oferi tuturor motivele pentru a le introduce în școlile noastre”.

Consumul mare de grăsimi saturate crește colesterolul

În acest context, cercetările lui Krauss arată că „grăsimile saturate sunt relativ neutre” în comparație cu ceea ce credeau oamenii de știință în trecut. În studiile sale, acesta a ajuns la concluzia că reducerea consumului de grăsimi saturate este benefică, însă într-o anumită situație: numai dacă acestea sunt înlocuite cu alimente potrivite. De asemenea, studiile sale au arătat că înlocuirea grăsimilor saturate cu zaharuri și carbohidrați poate crește, de fapt, riscul de boli cardiace.

Cheryl Anderson, membru al consiliului de administrație al American Heart Association și profesor la Universitatea din California, a subliniat faptul că pe măsură ce „populația consumă mai multe grăsimi saturate, cu atât riscul de colesterol ridicat este mai mare și cu atât mai multe persoane dezvoltă boli cardiovasculare”.

În prezent, potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite și Institutelor Naționale de Sănătate, procentul recomandat atât la nivelul cantinelor școlare, cât și în rațiile militare este în prezent mai mic sau egal cu 10% din totalul caloriilor provenite din grăsimi saturate.