Traian Băsescu: Trump a făcut din Statele Unite un aliat nesigur

Traian Băsescu a declarat că o eventuală retragere a trupelor americane din România nu ar trebui privită ca o criză strategică, întrucât doar baza de la Deveselu este una permanentă, restul infrastructurii militare având rol logistic sau de antrenament.

„Nu este o dramă. Noi avem, prin actele pe care le-am semnat cu Statele Unite, o singură bază permanentă, baza de la Deveselu. În rest, Kogălniceanu și Portul Constanța sunt baze logistice. Babadag, Smârdan, Cincu sunt baze de antrenament. Oricând pot să vină militari NATO, pleacă, vin, fac aplicații, antrenamente cu armata română și în cooperare cu alta armată, pleacă, deci nu este nicio problemă”, a spus fostul șef de stat, luni la B1.

Totuși, Băsescu a criticat atitudinea președintelui Trump, declarând: „Din păcate, Trump a făcut din Statele Unite un aliat nesigur. Mă doare sufletul să spun asta, dar așa este. Uitați-vă numai ce a făcut cu Ucraina. Acum două săptămâni spunea că dă rachete cu rază lungă de acțiunea Ucrainei. Pe urmă s-a răzgândit și a spus, da, da, deocamdată nu le dau, dar le am la dispoziție”.

El a lansat critici și la adresa premierului maghiar, Viktor Orban, privind atitudinea sa, dar și a lui Trump: „Iar acum a spus că nu mai dă niciun fel de armament pentru Ucraina după ce s-a întâlnit cu păcătosul de Orbán care a vândut Europa pentru a face ca Lăbuș în fața lui Trump”.