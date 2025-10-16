Trump a oferit o cină la Casa Albă pentru donatorii implicați în proiectul noii săli de bal

Președintele Donald Trump a organizat miercuri o „Cină Moștenire” la Casa Albă. La eveniment au participat mai mulți donatori și investitori care au sprijinit construirea noii sale săli de bal, un proiect de 200 de milioane de dolari.

Construcția a început în septembrie. Sala va avea aproximativ 90.000 de metri pătrați. Trump a spus că va putea găzdui „zeci de mii” de oameni în fiecare an.

„Președinții americani trebuie să fie capabili să pună în valoare țara noastră”, a declarat Trump.

Printre invitați s-au aflat reprezentanți ai Lockheed Martin, Microsoft, Meta, Google, Amazon, T-Mobile, Tether și Palantir. Unii dintre aceștia au colaborări cu guvernul american.

Au mai fost prezenți Tyler și Cameron Winklevoss, prezentatoarea Greta Van Susteren și Reince Priebus, fost șef de cabinet al lui Trump.

Deși inițial evenimentul părea o strângere de fonduri, Casa Albă a spus că a fost o cină de „mulțumire”. Donald Trump a explicat că, de fapt, proiectul este acum plătit integral.

„Ați fost atât de generoși în contribuțiile dumneavoastră. Bani foarte substanțiali, finanțați integral. Acum este complet gestionat”, a spus el.

Președintele american a declarat miercuri că acest proiect, al sălii de bal, era unul dorit de mult timp la Casa Albă.

„În toți acești ani, și-au dorit-o, iar acum o vor obține, și datorită vouă, o vor obține – și eu la fel. Suntem cu toții împreună în asta”, a spus Trump, conform CNN.

„Nu a fost frumos când stai la cină, vorbești despre «Bună ziua, președintele Xi, și ce mai faceți? Și salut Emmanuel din Franța» și toți oamenii diferiți pe care i-am avut aici, și ai aproximativ zece centimetri de apă, literalmente, îți curge peste pantofi și încerci să te prefaci că nu se întâmplă”, a spus Trump.

„Chiar avem nevoie de asta. Statele Unite sunt cea mai mare și mai puternică națiune de pe pământ, iar președinții americani trebuie să poată găzdui evenimente la Casa Albă care să reflecte cerințele vremii și care să poată… să ducă la îndeplinire prestigiul a ceea ce facem cu toții”, a adăugat el.