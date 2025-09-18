Soții Macron vor prezenta „dovezi științifice” în instanța americană pentru a demonstra că Brigitte este femeie

Avocatul lor susține că președintele Franței și soția sa vor depune documente într-un proces de defăimare intentat influenceriței de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, scrie BBC.

Avocații lui Owens au depus o cerere de respingere a plângerii.

Într-un interviu acordat podcastului BBC Fame Under Fire, avocatul Tom Clare a declarat că afirmațiile au fost „incredibil de supărătoare” pentru dna Macron și reprezintă o „distragere” pentru președinte.

„Nu vreau să sugerez că i-au afectat activitatea. Dar, la fel ca oricine care încearcă să echilibreze cariera cu viața de familie, atunci când familia este atacată, te afectează. Și nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus Clare.

Acesta a adăugat că vor exista „mărturii de expertiză cu caracter științific” și că soții Macron sunt pregătiți să demonstreze, „atât generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este incredibil de greu de acceptat că trebuie să treci prin așa ceva și să prezinți astfel de dovezi”, a continuat avocatul. „Dar ea este hotărâtă să facă ce trebuie pentru a lămuri situația.”

Poze cu Brigitte Macron însărcinată și „dovezi științifice”

Întrebat dacă soții Macron vor furniza fotografii cu Brigitte însărcinată, Clare a confirmat că acestea există și că vor fi prezentate în instanță.

Candace Owens, fostă comentatoare a publicației conservatoare Daily Wire și cu milioane de urmăritori online, a repetat de mai multe ori afirmația că Brigitte Macron este bărbat. În martie 2024, Owens a spus chiar că își „pune întreaga reputație profesională în joc” pe această teorie.

Acuzația își are originea în spații online marginale, în special într-un videoclip YouTube din 2021 realizat de bloggerele franceze Amandine Roy și Natacha Rey.

În 2024, soții Macron au câștigat un proces de defăimare în Franța împotriva celor două, dar decizia a fost anulată în apel în 2025, pe baza libertății de exprimare, nu a veridicității acuzațiilor. Procesul este în continuare contestat.

În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un nou proces împotriva lui Owens în SUA. Plângerea afirmă că aceasta „a ignorat toate dovezile credibile care infirmau acuzația și a preferat să promoveze conspiraționiști cunoscuți și defăimători dovediți”.

În SUA, în cazurile de defăimare împotriva unor persoane publice, reclamanții trebuie să dovedească „rea intenție” – adică faptul că inculpatul a răspândit informații false cu bună știință sau cu indiferență față de adevăr.

Owens își menține afirmațiile

În august, Macron a explicat pentru Paris Match motivul acțiunii: „Este vorba despre a-mi apăra onoarea! Pentru că este o aberație. Este cineva care știa foarte bine că informațiile sunt false și le-a folosit pentru a face rău, în slujba unei ideologii și a legăturilor sale cu lideri de extremă dreapta.”

Avocații lui Owens au cerut respingerea cazului, argumentând că acesta nu ar fi trebuit introdus în Delaware, stat unde femeia spune că nu are legături de afaceri. Aceștia susțin că ar fi o „povară financiară și operațională semnificativă” să fie nevoită să se apere acolo.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea echipei de avocați ai lui Owens. Ea a declarat anterior că își menține afirmațiile și că libertatea de exprimare este „cel mai american lucru”.