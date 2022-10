Paul Pelosi, în vârstă de 82 de ani, a fost supus unei "intervenţii chirurgicale reuşite" în urma unei fracturi de craniu şi a altor "răni grave" suferite în timpul agresiunii şi se aşteaptă să se recupereze complet", potrivit purtătorului de cuvânt al lui Nancy Pelosi, Drew Hammill, citat de The Guardian.

"În această dimineaţă, Paul Pelosi a fost atacat la domiciliu de un agresor care a acţionat cu forţa şi l-a ameninţat cu moartea în timp ce cerea să o vadă pe preşedinta Camerei Deputaţilor", a declarat Hammill într-un comunicat, vineri.

Poliţia din San Francisco a declarat că Paul Pelosi a reuşit să sune la 911, dar nu a spus direct ce se întâmpla. Poliţia a găsit un bărbat adult care se confrunta cu Paul Pelosi, iar un ciocan era ţinut de ambii bărbaţi.

Police now say Paul Pelosi & suspect David Depape were struggling for control over the hammer.



