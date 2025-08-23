Prima pagină » Știri externe » Curtea Supremă din Bolivia, hotărâre rară care ar putea duce la eliberarea politicienilor de dreapta

Curtea Supremă din Bolivia a ordonat vineri judecătorilor să examineze de urgență dacă trei lideri de dreapta proeminenți au fost ținuți în închisoare prea mult timp fără proces, scrie AP.
Laura Buciu
23 aug. 2025, 23:03, Știri externe

Decizia Curții de Apel amenință să redeschidă un capitol tumultuos în politica boliviană la doar câteva zile după ce alegerile prezidențiale au pus capăt celor două decenii de dominație a partidului de stânga aflat la guvernare.

Președintele Curții Supreme din Bolivia, Romer Saucedo, a acordat judecătorilor 24 de ore pentru a examina durata detenției preventive în cazuri de mare amploare, care au la origine criza din 2019, când fostul președinte Evo Morales, primul președinte indigen al Boliviei, a fost destituit, potrivit unei copii a documentului obținut de Associated Press.

Experții spun că această ordonanță ar putea deschide calea pentru eliberarea din arest a trei dintre cei mai controversați politicieni de dreapta din Bolivia: fosta lideră interimară Jeanine Añez, fostul guvernator Luis Fernando Camacho și fostul său coleg de campanie, Marco Antonio Pumari.