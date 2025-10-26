Prima pagină » Știri externe » Spania. 6,5 tone de cocaină confiscate în largul Insulelor Canare

Poliția spaniolă a anunțat, duminică, confiscarea a 6,5 tone de cocaină de pe un vas comercial aflat la aproximativ 1.000 km de Insulele Canare.
Petre Apostol
26 oct. 2025, 17:53, Știri externe

Cele nouă persoane de la bordul navei au fost arestate.

Vasul, sub pavilion tanzanian, plecase din Panama și avea ca destinație portul Vigo, în nord-vestul Spaniei. Drogurile au fost descoperite în cală, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul unor informații furnizate de agenția americană DEA.

„Odată urcați la bord, cei nouă membri ai echipajului au fost identificați și arestați”, a precizat poliția spaniolă într-un comunicat, preluat de AFP.

Spania este considerată una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa, datorită legăturilor comerciale cu America Latină și poziției geografice strategice. În octombrie 2024, autoritățile spaniole descoperiseră 13 tone de cocaină în portul Algeciras, într-un container cu banane, cea mai mare captură din istoria traficului de droguri din țară.