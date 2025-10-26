Spania. 6,5 tone de cocaină confiscate în largul Insulelor Canare

Cele nouă persoane de la bordul navei au fost arestate.

Vasul, sub pavilion tanzanian, plecase din Panama și avea ca destinație portul Vigo, în nord-vestul Spaniei. Drogurile au fost descoperite în cală, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul unor informații furnizate de agenția americană DEA.

„Odată urcați la bord, cei nouă membri ai echipajului au fost identificați și arestați”, a precizat poliția spaniolă într-un comunicat, preluat de AFP.

Spania este considerată una dintre principalele porți de intrare a cocainei în Europa, datorită legăturilor comerciale cu America Latină și poziției geografice strategice. În octombrie 2024, autoritățile spaniole descoperiseră 13 tone de cocaină în portul Algeciras, într-un container cu banane, cea mai mare captură din istoria traficului de droguri din țară.