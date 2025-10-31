Spania desființează o rețea internațională de contrabandă cu „gaz ilariant” și țigări

O rețea internațională care transporta „gaz ilariant” și țigări de contrabandă în Franța și alte țări europene a fost desființată de poliția spaniolă.

Șapte persoane au fost arestate, iar autoritățile au confiscat cantități masive de oxid de azot și peste 2,5 milioane de țigări.

Ofițerii au confiscat 5.184 de litri de oxid de azot dintr-un depozit și din locuința proprietarului suspectat al camioanelor utilizate de rețea în provincia sudică Malaga, a declarat poliția într-un comunicat.

Mascau activitățile ilegale cu activități legale

Poliția a confiscat, de asemenea, peste 2,5 milioane de țigări de contrabandă dintr-un camion din provincia estică Alicante, în timp ce membrii grupului descărcau marfa, se mai arată în comunicat.

Autoritățile au declarat că rețeaua, formată din cetățeni spanioli și est-europeni, folosea transporturi legale către Franța și alte țări europene pentru a transporta oxid de azot și tutun de contrabandă, mascând astfel activitățile ilegale sub aparența unor operațiuni comerciale legitime, potrivit AFP.

O rețea mixtă, alcătuită din spanioli și est-europeni

Metoda este tot mai frecventă în rețelele internaționale de contrabandă, care profită de fluxul intens de mărfuri în interiorul Uniunii Europene pentru a-și desfășura activitățile.

Șapte membri suspectați ai rețelei au fost arestați în urma operațiunii coordonate a poliției spaniole.

Identitatea și naționalitatea exactă a celor arestați nu au fost dezvăluite, dar se știe că rețeaua era formată din cetățeni spanioli și est-europeni.

Oxidul de azot, cunoscut sub numele popular de „gaz ilariant”, este folosit ca anestezic, dar utilizarea în scop recreativ a câștigat popularitate în special în rândul tinerilor.

Produce senzații de euforie, relaxare și disociere de realitate.