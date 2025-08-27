Contrabanda cu țigări, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani

„Studiul Novel consemnează în luna iulie noi evoluții ale comerțului ilicit, la nivel regional. Pentru prima dată, zona cea mai afectată de piața neagră este sud-vestul țării, care crește semnficativ cu 10,6 p.p. față de cercetarea precedentă, până la 18,4%. Regiunea de nord-est reîncepe să crească, cu 5,2 p.p. până la 17,4%. O altă majorare se înregistrează și în sud-est, cu 4,2 p.p. până la 10,7%. Din punct de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România devine Bulgaria, cu aproape 35%, în creștere abruptă cu 11,1 p.p. comparativ cu studiul anterior, urmată de Duty free cu o pondere de 29,5% și Moldova cu 15,9%, în ușoară scădere”, a declarat Marian Marcu, director general Novel Research.

„Noile evoluții ale comerțului ilicit, care au dus piața neagră a țigaretelor la 11,9% din consumul total – un nivel record al ultimilor cinci ani –, sunt îngrijorătoare și subliniază încă o dată importanța stabilității economice și fiscale pentru descurajarea contrabandei. Contrabanda nu afectează doar afacerile legale și veniturile statului, ci reprezintă și un risc major pentru securitatea comunităților. Potrivit platformei Stop Contrabanda, până în prezent au fost capturate peste 146 de milioane de țigarete, mai mult decât dublul numărului total de capturi de anul trecut. Eforturile autorităților sunt vizibile și remarcabile, însă este esențial să continuăm această colaborare, să investim în infrastructură și să menținem un cadru fiscal predictibil, astfel încât să protejăm economia și să combatem eficient comerțul ilicit”, a declarat Ileana Dumitru, director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Bulgaria, în topul surselor de proveniență

Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria, spune că Bulgaria a devenit prima sursă de proveniență pentru produsele de pe piața neagră, situație cauzată de diferențele de taxare a țigaretelor în cele două țări: „Politicile fiscale naționale și de la nivel european trebuie să reflecte realitățile economice, sociale și geografice ale României, inclusiv puterea de cumpărare. În lipsa unei abordări echilibrate, creșterea accelerată a accizelor la țigarete cuprinsă în proiectul de Directivă, prezentat în iulie de Comisia Europeană, riscă să afecteze direct consumatorii români, care vor fi tentați să se orienteze către produse de contrabandă. Ceea ce ar aduce prejudicii veniturilor bugetare, într-un context în care trebuie redus deficitul. O creștere a comerțului ilicit care să atingă recorduri istorice din trecut, de peste 30% din piață, ar putea genera pierderi de circa 1,5 miliarde euro anual la bugetul de stat”.

„Procentul raportat de Novel în iulie depășește deja media europeană, de aproximativ 10%, iar tendința ascendentă se vede din primele luni ale anului. Este un semnal că fenomenul nu mai poate fi privit doar prin lentila frontierelor, ci trebuie înțeles în logica piețelor integrate. Atunci când apar decalaje semnificative între reglementările fiscale, consumatorii își mută comportamentul acolo unde găsesc soluții mai accesibile, iar rețelele ilicite profită imediat. Vecinul nostru de la sud este doar exemplul cel mai vizibil. De aceea, combaterea contrabandei cere nu doar controale eficiente, ci și politici fiscale coerente și previzibile. Philip Morris România rămâne un partener solid al autorităților. Pledăm pentru o politică fiscală stabilă și ne reafirmăm angajamentul pe termen lung pentru dezvoltarea economică a României”, a adăugat Roxana Pîntea, director External Affairs, Philip Morris România.

Tendința descrescătoare nu s-a mai întâmplat și în 2025

„De obicei, în lunile de vară contrabanda scade, ceea ce nu s-a întâmplat în anul în curs. Este o tendință îngrijorătoare, care sperăm să fie cauzată de micul trafic al românilor la frontiere, care preferă să cumpere diverse produse la preț redus din Bulgaria, țara vecină fiind și o zonă de tranzit pentru turiștii de la nord de Dunăre. Este vorba despre un salt semnificativ, care ar trebui să pună în alertă atât autoritățile guvernamentale, cât și cele de aplicare a legii”, a adăugat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.

Președintele AVR, Marcel Mutescu, susține că, pe lângă rețelele organizate de evaziune fiscală, s-a accentuat și fenomenul de „mic trafic”, prin care persoane trec frecvent frontiera româno-bulgară aducând produse declarate ca fiind pentru uz personal, dar destinate vânzării ilegale, fapt cauzat de prețul semnificativ mai mic din statul vecin.

El susține că, pentru a limita aceste practici, Autoritatea Vamală Română a propus modificări la Codul Fiscal, astfel încât transportul ocazional de produse accizabile să fie definit clar și să fie introduse limite cantitative și pentru produsele care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere (al căror consum manifestă o tendință ascendentă), tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat.

Fraudă masivă estimată la 46 milioane de lei

Inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica, a spus că, în primele șapte luni ale anului, au fost confiscate aproximativ 2,8 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la 46 milioane de lei. Totodată, în aceeași perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 2.200 kilograme de tutun vrac și aproximativ 24 kilograme de tutun prelucrat.

Directorul Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, chestor de poliție Aurel Dobre, a spus că în primele 7 luni ale anului 2025, Poliția Română a intensificat controalele, verificările și investigațiile, pentru contracararea contrabandei cu țigarete. În acest domeniu, au fost destructurate 14 grupuri infracționale și au fost descoperite aproape 60 de milioane de țigarete și peste 3 tone de tutun.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului circa 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.