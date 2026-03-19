Operațiunea „Grey Cloud” / Fabrică ilegală de țigări, destructurată în Italia: 25 de tone de tutun confiscate într-o operațiune coordonată de Parchetul European

O fabrică clandestină de țigări, capabilă să producă milioane de unități zilnic, a fost descoperită și destructurată în nordul Italiei, în urma unei anchete coordonate de Parchetul European.

În cadrul operațiunii, autoritățile au confiscat 25 de tone de țigări și tutun, dar și echipamente industriale evaluate la peste 2 milioane de euro.

Fabrica era complet echipată pentru producția de țigări

Descoperirea a fost făcută la cererea EPPO din Palermo, iar perchezițiile au fost efectuate de Guardia di Finanza, cu participarea a peste 70 de ofițeri.

Fabrica funcționa în localitatea Castagnaro, în apropiere de Verona, și era complet echipată pentru producția la scară largă, având o capacitate estimată de până la 4 milioane de țigări pe zi.

Operațiunea a vizat nu doar unitatea de producție, ci și mai multe depozite din Monselice și Terrassa Padovana, în provincia Padova. În total, anchetatorii au ridicat 17 tone de țigări finite, 8 tone de tutun mărunțit, precum și cantități importante de materiale și precursori utilizați în producție.

Lucrători bulgari și ucraineni erau în fabrică la momentul intervenției

La momentul intervenției, în interiorul fabricii se aflau 11 persoane de naționalitate bulgară și ucraineană.

Acestea, alături de cei doi proprietari italieni ai instalației, au fost raportate autorităților pentru deținere de produse din tutun de contrabandă și contrafacere de mărci comerciale.

Ancheta este rezultatul mai multor luni de investigații.

Pornind de la capturi succesive de țigări realizate în regiunea Palermo, procurorii au reușit să reconstituie întregul lanț de aprovizionare și să identifice locurile de producție, în ciuda măsurilor sofisticate luate de rețea pentru a-și ascunde activitatea.

Impact economic semnificativ

Printre acestea s-au numărat utilizarea de dispozitive de bruiaj menite să împiedice interceptarea comunicațiilor dintre membrii grupării.

Impactul economic al rețelei era semnificativ.

Dacă produsele ar fi ajuns pe piață, pierderile pentru bugetele Uniunii Europene și ale statelor membre ar fi fost de aproximativ 3,9 milioane de euro.

Avea profituri de 700.000 de euro pe zi

În același timp, fabrica ilegală ar fi generat profituri de până la 700.000 de euro pe zi, ceea ce ar însemna peste 240 de milioane de euro anual, cu un prejudiciu estimat de circa 160 de milioane de euro pentru finanțele publice.

Autoritățile subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor italiene.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.