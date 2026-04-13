Parchetul European începe investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR la sesizarea ministrului Dragoș Pîslaru

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o.

Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a transmis Dragoș Pîslaru printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Dragoș Pîslaru, s-a sesizat în vara anului trecut cu privire la acest subiect și a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR în urma unori informații apărute în presă conform cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.