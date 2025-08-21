O fabrică ilegală de țigări, operată de români, moldoveni și ucraineni, descoperită de polițiști

Polițiștii de frontieră, sub coordonarea DIICOT, fac joi șase percheziții domiciliare pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov, precum și 12 percheziții asupra unor vehicule, în vederea destructurării unei grupări infracționale organizate transnaționale, specializată în săvârșirea infracțiunilor de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.

Perchezițiile vizează spații industriale și mijloace de transport utilizate de gruparea infracțională, formată din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, care, începând cu luna mai 2025, a operaționalizat și gestionat o fabrică clandestină de țigarete pe teritoriul României.

Aici erau produse însemnate cantități de țigări ce purtau marca și însemnele grafice specifice unor mărci protejate, bunuri care erau plasate pe piețele negre din spațiul comunitar.

În cauză se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, concurență neloială, producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă și deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.