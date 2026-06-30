Spania legalizează peste un milion de migranți fără acte, în timp ce UE înăsprește regulile

Spania merge în direcția opusă față de multe state europene în materie de migrație, deschizând una dintre cele mai ample campanii de regularizare a migranților fără acte din ultimele decenii, în timp ce la nivelul Uniunii Europene presiunea pentru controale mai stricte și returnări accelerate este în creștere, relatează Politico.

Programul extraordinar de regularizare lansat de guvernul de la Madrid a atras un interes mult peste estimări.

Autoritățile se așteptau la aproximativ 500.000 de cereri, însă, cu puțin timp înainte de expirarea termenului-limită, fuseseră depuse circa 1,27 milioane de solicitări, potrivit datelor prezentate de sindicatul funcționarilor din domeniul imigrației.

Permis de ședere cu posibilitatea prelungirii

Organizațiile neguvernamentale au desfășurat în ultimele zile o campanie intensă pentru a-i ajuta pe migranți să depună dosarele înainte de închiderea programului.

Solicitanții trebuie să demonstreze că locuiau în Spania înainte de termenul stabilit de autorități, că au petrecut cel puțin cinci luni în țară și că nu au antecedente penale.

Cei acceptați primesc un permis de ședere și de muncă valabil un an, cu posibilitatea prelungirii.

Poziția guvernului spaniol

Potrivit Politico, inițiativa spaniolă contrastează puternic cu direcția adoptată în restul Europei, unde numeroase guverne promovează politici mai restrictive privind imigrația și încearcă să accelereze expulzarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul lor.

Dezbaterea a devenit una dintre cele mai sensibile teme politice din Uniunea Europeană, pe fondul creșterii sprijinului pentru partidele antiimigrație în mai multe state membre.

Guvernul spaniol susține că măsura răspunde atât unei nevoi economice, cât și unei realități sociale.

Ce spun criticii

Economia are nevoie de forță de muncă în domenii precum agricultura, construcțiile, turismul și îngrijirea persoanelor vârstnice, iar integrarea muncitorilor aflați deja în țară ar putea reduce economia subterană și ar crește încasările din taxe și contribuții sociale.

În schimb, criticii avertizează că o regularizare de asemenea amploare ar putea transmite semnalul că imigrația ilegală va fi, în cele din urmă, recompensată și ar putea exercita presiuni suplimentare asupra spațiului Schengen.

20% dintre cereri ar putea fi respinse

Comisia Europeană a subliniat că deciziile privind regularizarea migranților aparțin statelor membre, însă acestea trebuie să țină cont de efectele asupra securității și funcționării spațiului european de liberă circulație.

Organizațiile care asistă migranții se tem, însă, că un număr important de dosare vor fi respinse din cauza documentelor incomplete sau a dificultăților birocratice.

Unele estimări indică faptul că până la 20% dintre cereri ar putea fi respinse, în timp ce guvernul spaniol a anunțat că nu intenționează să prelungească termenul pentru depunerea solicitărilor.