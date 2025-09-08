Starlink vrea să ofere internet direct pe telefoanele mobile

Starlink negociază achiziția unui pachet important de spectru radio – benzi de frecvențe pentru comunicații, controlat de compania specializată în comunicații prin satelit EchoStar, deținută de antreprenorul american Charlie Ergen, potrivit Bloomberg.

Un acord scump pentru control total asupra conexiunilor mobile

EchoStar este relevantă pentru Starlink, parte a SpaceX, deoarece deține drepturi asupra unei benzi de frecvență extrem de valoroase – banda AWS-4, cunoscută ca și banda de 2 GHz, pe care Starlink vrea să o cumpere pentru a oferi servicii de internet prin satelit direct pe dispozitive mobile, fără să mai depindă de operatori mobili. Valoarea potențială a spectrului este estimată la câteva zeci de miliarde de dolari, ceea ce ar putea transforma acest acord într-unul dintre cele mai mari din 2025: „O tranzacție ar putea fi anunțată chiar în această săptămână”.

Achiziție ar permite companiei lui Elon Musk să ofere internet direct de pe orbită, fără să mai depindă de rețelele mobile existente. Deocamdată, Starlink are un parteneriat cu T-Mobile în SUA, însă propriul spectru i-ar permite mai multă independență.

EchoStar, forțată să vândă benzile nefolosite

EchoStar se confruntă în prezent cu probleme. Comisia Federală pentru Comunicații din SUA a început o investigație în luna mai pentru a verifica dacă EchoStar își folosește corect frecvențele, iar reglementatorii federali au făcut presiuni asupra companiei pentru a vinde o parte din spectrul de frecvențe.

Însăși SpaceX, compania mamă a Starlink, a reclamat că EchoStar „nu își utilizează spectrul valoros” și a cerut acces partajat la aceste benzi.

În august, EchoStar a vândut deja o parte din frecvențe către AT&T, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din SUA, pentru 23 de miliarde de dolari. Starlink fusese și ea interesată de aceleași frecvențe.

Serviciile Starlink ajung în peste 100 de țări

Cu mai mult de 5 milioane de clienți în peste 100 de țări, Starlink a crescut rapid în ultimii ani și a primit recent aprobare pentru a opera și în India. Odată cu această posibilă achiziție, compania ar putea face un pas uriaș spre furnizarea de servicii de internet prin satelit direct către orice telefon, fără intermediar.