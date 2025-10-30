Primele telefoane din Marea Britanie care vor beneficia de conectivitate prin satelit în zonele fără semnal

O2 Satellite va fi un serviciu opțional care urmează să fie lansat în prima jumătate a anului 2026, în urma unui parteneriat cu compania de sateliți Starlink a lui Elon Musk pentru a oferi acest serviciu.

Compania nu a dezvăluit încă cât va costa acest serviciu, dar va fi o taxă suplimentară care va trebui plătită lunar, potrivit BBC.

Smartphone-urile compatibile vor comuta automat la acoperirea prin satelit în zonele din Marea Britanie unde nu este disponibil semnal terestru, cum ar fi zonele rurale, dar cei care se vor abona nu vor putea efectua apeluri telefonice prin satelit la început.

Serviciul va funcționa doar cu aplicații de mesagerie, hărți și localizare. O2 afirmă că acest lucru se datorează faptului că sateliții actuali ai Starlink nu acceptă apeluri, deși generația următoare o va face.

Cu toate acestea, apelurile efectuate prin WhatsApp, care utilizează date în loc de semnal telefonic, ar putea funcționa. O2 intenționează să testeze acest lucru înainte de lansarea serviciului către public.

Sateliții vor funcționa efectiv ca „antene de telefonie în cer”, a declarat Luke Pearce, analist la CCS Insight.

„În lumea de astăzi, conectivitatea nu mai este opțională”, a spus el.

„Fie că este vorba de un SOS de urgență în situații de salvare a vieții sau de menținerea online a unui vehicul definit de software, oamenii se așteaptă acum la acces constant”.

Vehiculele definite de software pot primi actualizări over-the-air pentru a-și îmbunătăți performanța și caracteristicile, dar au nevoie de conexiuni la internet pentru a putea face acest lucru.

„Satelitul este singura tehnologie care poate acoperi cu adevărat golurile de acoperire din munți, oceane și zone rurale”, a adăugat domnul Pearce.

Bătălia sateliților începe

Demersul O2 vine la câteva luni după ce rivalul Vodafone a efectuat cu succes un apel video live prin satelit de pe un munte din Țara Galilor, unde nu exista niciun alt semnal.

Compania a afirmat că aceasta a fost o premieră în Marea Britanie, dar nu a dezvăluit încă niciun plan de lansare a serviciilor de la satelit la dispozitiv pentru clienți.

Tehnologia Vodafone a colaborat cu firma de sateliți AST, care are în prezent șase sateliți pe orbită și își propune să aibă până la 60 până la sfârșitul anului 2026.

Starlink, între timp, are peste 650 de sateliți și a lansat deja servicii similare cu rețele de telefonie în alte țări, inclusiv Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada și Japonia.

În Marea Britanie, Ofcom și-a modificat reglementările în septembrie pentru a permite conectarea directă prin satelit la dispozitivele smartphone.

În prezent, este posibilă utilizarea acesteia numai pentru a trimite mesaje text serviciilor de urgență de pe telefoanele iPhone și Android mai noi.

Însă utilizarea sateliților pe orbită joasă pentru comunicații mobile a fost criticată de astronomi, care spun că aceștia poluează cerul nocturn și îngreunează detectarea potențialelor pericole, cum ar fi asteroizii.