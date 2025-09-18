Starmer îi va dărui lui Trump propria cutie roșie prezidențială. Ce reprezintă aceasta

Cutiile roșii sunt, în mod obișnuit, rezervate miniștrilor guvernului britanic și se numără printre cele mai cunoscute simboluri ale puterii guvernamentale.

Downing Street consideră că această cutie reflectă relația specială dintre Regatul Unit și Statele Unite.

Donald și Melania Trump vor primi, de asemenea, din partea premierului, un coș cu daruri locale de la Chequers, care va conține dulcețuri de casă din căpșuni și zmeură cultivate pe domeniul din Buckinghamshire.

Coșul va include și biscuiți shortbread preparați de bucătarul-șef de la Chequers și două cești de porțelan englezesc de tip bone China, lucrate manual.