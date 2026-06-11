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Statul american Alabama solicită justiției să permită continuarea execuțiilor cu azot gazos

Statul Alabama duce o luptă legală de ultim moment pentru a executa un bărbat cu azot gazos joi seară, cerând Curții Supreme a SUA să anuleze concluziile unui judecător conform căruia metoda încalcă interdicția Constituției privind pedepsele crude și neobișnuite.
Statul american Alabama solicită justiției să permită continuarea execuțiilor cu azot gazos
Sursa foto: X. Foto cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
11 iun. 2026, 08:55, Știri externe
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Un judecător federal a decis că protocolul cu azot din Alabama este neconstituțional și a împiedicat statul să îl folosească pentru a-l executa pe Jeffery Lee, în vârstă de 49 de ani. Biroul procurorului general din Alabama face apel împotriva deciziei, relatează AP.

Rezultatul bătăliei juridice de ultimă oră va determina dacă execuția lui Lee va continua joi seară cu azot gazos. De asemenea, ar putea ajuta la determinarea viitorului controversatei metode de execuție pe care Alabama a început să o folosească în 2024.

„În timp ce Alabama continuă să-și apere protocolul de execuție în instanță, guvernatorul rămâne pregătit să continue cu execuția planificată”, a scris Mike Lewis, purtător de cuvânt al guvernatorului Alabamei, Kay Ivey, într-un e-mail.

Metoda de execuție implică fixarea unui respirator pe fața persoanei și înlocuirea aerului respirabil cu azot gazos pur, provocând moartea din cauza lipsei de oxigen. Azotul a fost folosit în opt execuții în Statele Unite – de șapte ori în Alabama și o dată în Louisiana. Lee urma să fie a noua persoană condamnată la moarte cu azot.

Trei minute de suferință

Judecătoarea districtuală americană Emily Marks a decis marți, după ce o curte de apel și-a anulat decizia inițială conform căreia metoda era constituțională, că Lee a demonstrat printr-o „preponderența probelor că protocolul constituie o pedeapsă crudă și neobișnuită, încălcând cel de-al optulea amendament”. Curtea de Apel a celui de-al 11-lea circuit american, printr-o decizie de miercuri seară cu scor de 2-1, a respins cererea Alabamei de a suspenda pronunțarea hotărârii. Instanța a declarat anterior că cele trei minute pe care le-ar putea dura până când un deținut își pierde cunoștința reprezintă un interval de timp „intolerabil”, „având în vedere suferința care ar putea avea loc în cadrul protocolului de hipoxie cu azot din Alabama”.

Un purtător de cuvânt al biroului procurorului general din Alabama a confirmat miercuri seară că statul face apel la Curtea Supremă. Curtea nu a decis niciodată că o anumită metodă de execuție încalcă Constituția.

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