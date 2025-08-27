Statele Unite și 12 guverne aliate au acuzat miercuri China că a folosit trei companii private pentru a desfășura o vastă campanie de spionaj cibernetic, denumită Salt Typhoon.

Operațiunea, începută în 2021, a vizat rețelele unor mari operatori de telecomunicații, inclusiv AT&T și Verizon, permițând accesul la mesaje text, apeluri și date de localizare pentru milioane de utilizatori. Un raport tehnic de 37 de pagini, semnat de FBI, Agenția Națională de Securitate (NSA), Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA), precum și de instituții de securitate din Canada, Marea Britanie, Germania, Japonia și Australia, precizează că hackerii au vizat și infrastructuri guvernamentale, de transport și militare.

Potrivit FBI, gruparea Salt Typhoon a atacat peste 200 de companii din 80 de țări. Cele trei companii implicate sunt Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology și Sichuan Juxinhe Network Technology.

Una dintre ele, Juxinhe, a fost sancționată deja de Departamentul Trezoreriei SUA în ianuarie, însă celelalte două nu fuseseră anterior legate public de astfel de operațiuni.Experții subliniază caracterul inedit al operațiunii, întrucât firmele erau companii funcționale și nu doar paravan pentru serviciile de informații chineze.

„MSS (Ministerul Securității Statului) a folosit trei firme private pentru a lovi unele dintre cele mai importante ținte de pe planetă,” a declarat Dakota Cary, analist la SentinelOne.