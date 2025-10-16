Trump confirmă autorizarea unei operațiuni secrete a CIA în Venezuela

Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri, în cadrul unui eveniment la Casa Albă, că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare o operațiune secretă în Venezuela. Declarația vine în contextul în care armata SUA a efectuat, în ultimele săptămâni, mai multe atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor.

Potrivit autorităților americane, din luna septembrie, forțele SUA au distrus cel puțin cinci astfel de ambarcațiuni, soldate cu moartea a 27 de persoane. Patru dintre nave proveneau din Venezuela.

Întrebat de ce a autorizat acțiunea CIA în Venezuela, Trump a afirmat că a luat această decizie din două motive principale. „În primul rând, pentru că și-au golit închisorile trimițându-i pe criminali în Statele Unite. Și în al doilea rând, pentru droguri – foarte multe droguri vin din Venezuela, mai ales pe cale maritimă”, a declarat președintele SUA.

Trump a adăugat că administrația sa „analizează și opțiuni terestre” pentru posibile acțiuni viitoare în regiune, refuzând însă să precizeze dacă CIA are mandat să intervină direct împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Declarațiile liderului american vin la scurt timp după ce The New York Times a publicat informații potrivit cărora CIA ar fi primit undă verde pentru operațiuni sub acoperire în Venezuela.

La rândul său, președintele Nicolás Maduro a reacționat critic, denunțând trecutul controversat al agenției americane în diverse conflicte internaționale, fără a comenta direct declarațiile lui Trump.