Maduro face apel la pace după ce Trump a spus că trimite CIA în țară. Ce spune președintele Venezuelei despre o lovitură de stat

Trump a confirmat decizia sa, dezvăluită pentru prima dată de The New York Times, afirmând că mari cantități de droguri intrau în Statele Unite din Venezuela, mare parte dintre acestea fiind traficate pe mare.

„Acum ne concentrăm asupra teritoriului, deoarece avem controlul asupra mării”, a declarat el.

Când a fost întrebat de ce nu s-a solicitat pazei de coastă să intercepteze ambarcațiunile suspectate de trafic de droguri, ceea ce este o practică veche în SUA, Trump a răspuns că această abordare s-a dovedit ineficientă.

„Cred că Venezuela simte presiunea”, a declarat el

El a refuzat să răspundă dacă CIA are autoritatea de a-l executa pe Maduro, care neagă acuzațiile Washingtonului că ar avea legături cu traficul de droguri și crima organizată.

SUA au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa.

„Cât timp va continua CIA să organizeze lovituri de stat?”, a întrebat el după comentariile lui Trump de miercuri seara, spunând că apelurile la schimbarea regimului amintesc de „războaiele eterne eșuate” din Afganistan și Irak.

Într-un mesaj adresat poporului american, el a spus în engleză: „Nu război, da pace. Poporul american, vă rog”.

Trump a afirmat, de asemenea, că Venezuela a trimis un număr semnificativ de prizonieri, inclusiv persoane provenite din instituții de sănătate mintală, în Statele Unite, fără a specifica însă prin ce frontieră ar fi intrat aceștia.

Marți, el a anunțat că America a atacat o barcă mică suspectată de trafic de droguri în apele de pe coasta Venezuelei, ceea ce a dus la moartea a șase persoane.

Potrivit postării președintelui pe rețelele de socializare, toate persoanele ucise se aflau la bordul navei.

Al cincilea atac mortal

Incidentul a marcat al cincilea atac mortal de acest fel în Caraibe, în contextul în care administrația Trump continuă să clasifice traficanții de droguri suspectați ca fiind combatanți ilegali care trebuie confruntați cu forța militară.

Secretarul de război Pete Hegseth a autorizat atacul, potrivit lui Trump, care a publicat un videoclip al operațiunii.

Imaginile alb-negru arătau o barcă mică care părea să fie staționară pe apă. Aceasta este lovită de un proiectil din aer și explodează, apoi plutește în derivă în timp ce arde timp de câteva secunde.

Trump a declarat că „atacul cinetic letal” a avut loc în apele internaționale și a vizat o barcă care se deplasa pe o rută de contrabandă binecunoscută.

De asemenea, a avut loc o creștere semnificativă a prezenței militare americane în sudul Caraibelor, cu cel puțin opt nave de război, un submarin și avioane F-35 staționate în Puerto Rico.