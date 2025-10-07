Un „grup terorist local” a plănuit un atentat la Ambasada SUA, susține Președintele Venezuelei

„Două surse concordante” au avertizat asupra „posibilității ca un grup terorist local să plaseze o încărcătură explozivă la ambasada Statelor Unite din Caracas”, a declarat președintele în cadrul unei emisiuni televizate, oferind mai multe detalii despre o operațiune denunțată de președintele Adunării Naționale în noaptea de duminică spre luni.

„A fost o acțiune provocatoare ”, a declarat luni seară la televiziune președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, asigurând că „două surse” au furnizat informații concordante despre „posibilitatea ca un grup terorist local să plaseze o încărcătură explozivă la ambasada Statelor Unite din Caracas ”.

„Este o operațiune tipică sub steag fals ”, a spus el, referindu-se la o stratagemă prin care un grup desfășoară o acțiune sub o identitate falsă pentru a înșela observatorii.

Guvernul acuză în mod regulat opoziția de comploturi reale sau imaginare. Caracas și Washingtonul au rupt relațiile diplomatice în 2019, iar ambasada SUA din Caracas este pustie, cu excepția câtorva angajați.