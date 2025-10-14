Laureata Premiului Nobel pentru Pace: Maduro „va părăsi puterea cu sau fără negocieri”

Lidera opoziției venezuelene, în vârstă de 58 de ani, care s-a ascuns la câteva zile după alegerile prezidențiale din 2024, consideră că recompensa sa și desfășurarea de trupe americane reprezintă o „lovitură fatală” pentru guvern.

În august, Washingtonul a desfășurat opt nave de război în largul coastei Venezuelei. Administrația Trump a atacat cel puțin patru nave pe mare, susținând că erau traficanți de droguri, ucigând cel puțin 21 de persoane.

Mai multe surse apropiate guvernului SUA au raportat atacuri iminente care vizau teritoriul venezuelean.

„Maduro are acum oportunitatea de a avansa către o tranziție pașnică. (…) Cu sau fără negocieri, va părăsi puterea ”, a spus ea. „Am spus că suntem pregătiți să oferim garanții, pe care nu le vom face publice până nu vom fi așezați la masa negocierilor. Dacă va insista, consecințele vor fi responsabilitatea sa directă. Nimeni altcineva ”, a avertizat ea.

„Ei (guvernul) sunt conștienți că ne aflăm într-o fază finală și decisivă (…) În ultimele ore, mai mulți camarazi au fost arestați, represiunea se intensifică. Este o modalitate de a încerca să pară puternici, pentru că știu că tot ce se întâmplă (desfășurare și Premiul Nobel) este o lovitură fatală ”, asigură María Corina Machado. Apoi adaugă, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Întreaga lume știe că au fost învinși categoric. Ne-am demonstrat triumful.”

Opoziția, care a colectat rapoartele secțiilor de votare, susține că a dovedit frauda guvernului. Consiliul Electoral Național, considerat a fi sub ordinele lui Maduro, l-a declarat câștigător, fără a publica cifre detaliate, susținând că a fost victima unui atac cibernetic.

„Nu voi face speculații ”, a spus ea despre desfășurarea SUA. „Cel care a declarat război venezuelenilor a fost Nicolas Maduro. Am spus-o de nenumărate ori: fără libertate, nu există pace și fără forță, nu există libertate atunci când te confrunți cu o structură narcoteroristă. Am încercat totul ”, a spus ea.