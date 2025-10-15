Donald Trump spune că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, la scurt timp după apariția unor informații în New York Times privind autorizarea CIA de a efectua „operațiuni sub acoperire” în Venezuela.

„Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări legate de eventuale acțiuni militare în America Latină, potrivit Le Figaro.

Cotidianul american a relatat că administrația de la Washington a aprobat misiuni secrete ale CIA, inclusiv „operațiuni letale” în Venezuela și zona Caraibelor, în contextul intensificării campaniei împotriva traficului de droguri.

Statele Unite îl acuză pe președintele venezuelean Nicolás Maduro că ar conduce „o organizație criminală de stat” implicată în traficul de cocaină către SUA. În ultimele săptămâni, Washingtonul a trimis opt nave de război și un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor venezuelene, în cadrul unei operațiuni antidrog.

Ca reacție, regimul de la Caracas a calificat acțiunile SUA drept „o amenințare militară” și a ordonat exerciții militare și mobilizarea rezerviștilor. Maduro a acuzat Washingtonul că folosește lupta antidrog ca pretext „pentru o schimbare de regim” și pentru confiscarea rezervelor de petrol ale Venezuelei.