Nicolas Maduro este pregătit să declare stare de urgență dacă SUA atacă Venezuela

Președintele venezuelean Nicolás Maduro este gata să declare stare de urgență în cazul unui atac militar american asupra țării sale, a declarat vicepreședinta Delcy Rodríguez, avertizând asupra unor consecințe „catastrofale” dacă un astfel de atac se va materializa, potrivit The Guardian.
30 sept. 2025, 06:06, Știri externe

Administrația lui Donald Trump a intensificat presiunea asupra Caracasului în ultimele săptămâni, cu o desfășurare navală majoră în Marea Caraibelor și o serie de atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor venezuelene, care au ucis cel puțin 17 persoane.

Washingtonul susține că atacurile sale fac parte dintr-o ofensivă împotriva cartelurilor de droguri din America Latină care introduc ilegal cocaină și fentanil în SUA. Mulți suspectează însă că acestea ar putea fi un preludiu la o intervenție militară mai amplă, menită să pună capăt regimului de 12 ani al lui Maduro.

Într-o declarație de luni, vicepreședinta Delcy Rodríguez, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Maduro, a numit afirmațiile SUA conform cărora atacurile sale au avut ca scop combaterea traficului de droguri „o mare minciună”. Ea a susținut că, de fapt, campania președintelui SUA a avut ca scop confiscarea resurselor naturale ale țării cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol de pe Pământ.

„Are un singur scop și obiectiv: rezervele de petrol, gaze, aur, minerale [și] bogăția biologică pe care o are Venezuela – și de care are nevoie pentru această nouă eră în care guvernul SUA declară război întregii planete”, a spus Rodríguez, atribuind „instinctul de război” american secretarului său de stat, Marco Rubio, pe care l-a numit „Domnul Războiului”.

Rodríguez a declarat că starea de urgență – dacă va fi activată – îi va oferi imediat lui Maduro puteri speciale pentru a mobiliza forțele armate, a securiza granițele țării și a plasa armata la conducerea infrastructurii cheie. „Nu ne vom preda niciodată patria – niciodată!”, a promis ea, avertizând că venezuelenii care și-au exprimat sprijinul public pentru o astfel de intervenție se vor confrunta cu consecințe. „Cei care cer în mod deschis o invazie nu se pot considera venezueleni”, a spus Rodríguez.