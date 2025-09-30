Nicolas Maduro este pregătit să declare stare de urgență dacă SUA atacă Venezuela

Administrația lui Donald Trump a intensificat presiunea asupra Caracasului în ultimele săptămâni, cu o desfășurare navală majoră în Marea Caraibelor și o serie de atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor venezuelene, care au ucis cel puțin 17 persoane.

Washingtonul susține că atacurile sale fac parte dintr-o ofensivă împotriva cartelurilor de droguri din America Latină care introduc ilegal cocaină și fentanil în SUA. Mulți suspectează însă că acestea ar putea fi un preludiu la o intervenție militară mai amplă, menită să pună capăt regimului de 12 ani al lui Maduro.

Într-o declarație de luni, vicepreședinta Delcy Rodríguez, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Maduro, a numit afirmațiile SUA conform cărora atacurile sale au avut ca scop combaterea traficului de droguri „o mare minciună”. Ea a susținut că, de fapt, campania președintelui SUA a avut ca scop confiscarea resurselor naturale ale țării cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol de pe Pământ.

„Are un singur scop și obiectiv: rezervele de petrol, gaze, aur, minerale [și] bogăția biologică pe care o are Venezuela – și de care are nevoie pentru această nouă eră în care guvernul SUA declară război întregii planete”, a spus Rodríguez, atribuind „instinctul de război” american secretarului său de stat, Marco Rubio, pe care l-a numit „Domnul Războiului”.

Rodríguez a declarat că starea de urgență – dacă va fi activată – îi va oferi imediat lui Maduro puteri speciale pentru a mobiliza forțele armate, a securiza granițele țării și a plasa armata la conducerea infrastructurii cheie. „Nu ne vom preda niciodată patria – niciodată!”, a promis ea, avertizând că venezuelenii care și-au exprimat sprijinul public pentru o astfel de intervenție se vor confrunta cu consecințe. „Cei care cer în mod deschis o invazie nu se pot considera venezueleni”, a spus Rodríguez.