SUA au emis alertă sanitară în Rusia. Ambasada are posibilități limitate de a-i ajuta pe americani

Autoritățile americane le-au transmis cetățenilor aflați în Rusia o serie de recomandări, în contextul situației sanitare din regiunea Irkutsk.

În alerta emisă marți, Ambasada SUA la Moscova a precizat că urmărește îndeaproape informațiile privind un posibil caz de ciumă pneumonică soldat cu decesul unei persoane, precum și relatările despre măsuri de carantină și închiderea unor spitale din Irkutsk.

Reprezentanța diplomatică a atras însă atenția că Guvernul SUA are posibilități limitate de a acorda asistență cetățenilor americani aflați în Rusia, în special celor din afara Moscovei.

De asemenea, personalul guvernamental american ar putea fi supus unor restricții suplimentare în ceea ce privește călătoriile personale sau oficiale în anumite regiuni ale Rusiei, din motive de sănătate și securitate.

Ce li se recomandă cetățenilor americani

Ambasada le recomandă americanilor aflați în regiunea Irkutsk să respecte indicațiile autorităților sanitare locale și să solicite rapid asistență medicală dacă prezintă febră sau simptome respiratorii. Persoanele care au călătorit în regiunea Irkutsk sunt sfătuite să își monitorizeze starea de sănătate timp de 14 zile.

De asemenea, cetățenilor americani li se recomandă să verifice posibilitățile de evacuare medicală oferite de asigurarea de călătorie și să aibă un plan pentru a părăsi țara în caz de urgență fără a depinde de ajutorul Guvernului SUA.

Alerta reamintește că avertizarea de călătorie de nivel 4 – „Do Not Travel” („Nu călătoriți”) pentru Rusia, actualizată ultima dată la 29 decembrie 2025, rămâne în vigoare. Aceasta le recomandă americanilor să părăsească imediat țara, din cauza riscului de detenție nejustificată și a problemelor de securitate.

Rusia neagă existența unui caz confirmat de ciumă

Alerta americană a fost emisă după moartea unei angajate a Institutului de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, instituție specializată în studierea unor agenți patogeni periculoși.

Femeia a dezvoltat o formă severă de pneumonie și a murit după ce a fost internată. Ulterior au apărut suspiciuni că ar fi fost infectată cu bacteria care provoacă ciuma pneumonică, iar mai multe unități medicale au luat măsuri de izolare.

Autoritățile ruse au negat existența unui caz confirmat de ciumă și au transmis că femeia a murit în urma unei pneumonii a cărei cauză nu a fost încă stabilită.

Organizația Mondială a Sănătății a precizat că nu au fost identificate alte infecții în rândul persoanelor care au intrat în contact cu femeia și a evaluat riscul pentru populația generală ca fiind scăzut.

Cazul este urmărit și de autoritățile americane. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni că Washingtonul monitorizează situația, iar președintele Donald Trump a anunțat marți că intenționează să discute cu Vladimir Putin despre acest subiect.