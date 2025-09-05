SUA: Compania Anthropic blochează accesul firmelor chineze la inteligența artificială

Anthropic se poziționează ferm împotriva entităților controlate de Beijing. Gigantul american în domeniul IA va interzice accesul la serviciile sale pentru organizațiile aflate majoritar sub control chinez, a anunțat vineri compania, ca parte a unui set de măsuri care vizează regiunile pe care le consideră guvernate autoritar.

„Această actualizare blochează accesul companiilor sau organizațiilor care, prin structura lor, sunt supuse controlului unor jurisdicții unde produsele noastre nu sunt autorizate, precum China, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea”, se arată în comunicatul oficial.