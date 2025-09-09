SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA a informat țările europene că Washingtonul reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să combată dezinformările puse la cale de unele state ostile.

Această măsură vine în contextul în care administrația Trump a desființat agențiile guvernamentale care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența străină în țară și în străinătate, potrivit Financial Times.

Statele considerate ostile și care folosesc instrumente de dezinformare sunt Rusia, China și Iran.

Războiul informațional, o realitate a timpurilor noastre

Memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), aceasta fiind o structură a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste.

James Rubin, cel care a ocupat funcția de director al centrului până în decembrie anul trecut, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a afirmat Rubin.

James Rubin a estimat că aproximativ 22 de țări din Europa și Africa au semnat acorduri cu SUA în cursul anului trecut. Acestea făceau parte din cadrul administrației Biden de a combate manipularea venită din partea statelor străine.

Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia a dus o campanie agresivă de dezinformare pentru a semăna haos și a submina sprijinul acordat Ucrainei de către Occident.