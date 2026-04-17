SUA se retrag dintr-o bază-cheie din Siria. Ultimul convoi militar a părăsit Qasrak

Statele Unite au finalizat retragerea din baza aeriană Qasrak, în nord-estul Siriei, marcând un nou pas în reducerea prezenței militare americane din regiune, transmite Associated Press.
Sursa foto: Jon Soucy/U.S. Army/ZUMA Press Wire
Victor Dan Stephanovici
17 apr. 2026, 13:23, Știri externe

Retragerea a fost finalizată joi seară, când ultimul convoi de soldați și echipamente a părăsit baza din provincia Hasakah. Imagini de la fața locului au arătat camioane încărcate cu vehicule militare care se îndreptau spre granița cu Iordania, scrie Associated Press. Operațiunea face parte dintr-un proces mai amplu de retragere început la finalul lunii februarie.

Siria revendică „restabilirea suveranității”

Ministerul de Externe de la Damasc a salutat retragerea. El a afirmat că aceasta reflectă „restabilirea suveranității statului sirian” asupra zonelor din nord-est și de la frontieră. Autoritățile siriene susțin că evoluția este rezultatul unui acord între guvernul central și Forțele Democratice Siriene, susținute anterior de SUA. De asemenea, oficialii sirieni au invocat progresele în lupta împotriva grupării Stat Islamic. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a confirmat că toate bazele majore au fost predate. „Forțele americane au finalizat transferul bazelor principale din Siria, ca parte a unei tranziții deliberate, bazate pe condițiile din teren”, a declarat acesta. Washingtonul a subliniat că va continua să sprijine operațiunile antiteroriste ale partenerilor locali.

Misiunea împotriva ISIS continuă

Principala misiune a trupelor americane în Siria a fost prevenirea revenirii grupării Stat Islamic. Deși organizația a pierdut ultimul teritoriu controlat în 2019, celulele sale continuă să lanseze atacuri sporadice în Siria, Irak și alte regiuni. Înaintea retragerii, SUA au transferat aproximativ 5.700 de suspecți ISIS din centrele de detenție din Siria către închisori din Irak. Ei urmează să fie judecați acolo. Retragerea din Qasrak vine după ce, la începutul anului, forțele americane au părăsit și baza al-Tanf, situată în estul Siriei, aproape de granița cu Iordania. Decizia sugerează o recalibrare a prezenței militare americane în regiune, pe fondul schimbărilor de securitate și al evoluțiilor politice din Siria. Chiar dacă retragerea continuă, Washingtonul insistă că obiectivul principal rămâne neschimbat: prevenirea unei reveniri a terorismului în regiune.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Sunt mașinile nucleare posibile? Ford a încercat acest lucru în urmă cu 70 de ani
Promotor