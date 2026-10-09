SUA și Ucraina discută despre pace la Miami. Trimișii lui Trump ar putea reveni la Moscova

Delegațiile SUA și Ucrainei se vor întâlni la Miami vineri, 9 octombrie, pentru a discuta noi propuneri pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Post.

În același timp, trimișii președintelui american Donald Trump ar putea reveni la Moscova spre sfârșitul lunii octombrie pentru noi discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit Axios, care citează oficiali americani și ucraineni, discuțiile de la Miami sunt programate să dureze două zile și se vor concentra pe soluții pentru depășirea impasului diplomatic.

Printre variante se află un posibil armistițiu parțial pentru atacurile asupra infrastructurii energetice și pentru transporturile de cereale.

Ceea ce Administrația Trump își dorește este obținerea unui progres diplomatic înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA și înainte de venirea iernii în Ucraina.

„Toată lumea este îngrijorată în legătură cu iarna. Va fi o iarnă grea dacă războiul nu încetează. Așadar, SUA încearcă să medieze între părți, cu scopul de a elabora o propunere unitară”, a declarat o sursă americană pentru Axios.

Ucraina și SUA vor discuta despre armistițiu și garanții de securitate

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit joi cu președintele Donald Trump pentru a-i prezenta ultima propunere americană și pentru a vedea ce observații are înaintea discuțiilor de la Miami, a declarat un oficial american pentru Axios.

La întâlnire au participat și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și consilierul adjunct pentru securitate națională, Mike Needham.

Din delegația ucraineană vor face parte șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, liderul fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, și prim-adjunctul ministrului de Externe, Serhii Kislîția.

La discuții va participa și Oleg Ivașcenko, șeful serviciului de informații al Ucrainei, HUR.

SUA au invitat și consilieri pentru securitate națională din Regatul Unit, Franța și Germania, precum și oficiali din NATO și Uniunea Europeană.

Pe agenda discuțiilor se află garanțiile de securitate pentru Ucraina, un plan de redresare economică după război și alte aspecte, potrivit unei surse americane citate de Axios.

„În ceea ce privește ce ar putea fi realist sau mai realist, nu sunt încă pregătit să mă pronunț. Nu vreau să afirm ceva, iar apoi Rusia – ca întotdeauna – să facă exact contrariul, din pură sfidare. Așadar, să așteptăm și să vedem”, a declarat Volodimir Zelenski, joi.

Emisarii lui Trump ar putea reveni la Moscova

Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea călători la Moscova spre sfârșitul lunii octombrie pentru noi discuții cu Vladimir Putin, a declarat pentru Axios o sursă familiarizată cu situația.

Cei doi au vizitat Moscova și Kievul la începutul lunii septembrie și au lucrat de atunci cu oficiali ruși și ucraineni la o inițiativă de pace, potrivit relatării.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat joi, la Lisabona, că războiul a ajuns într-un „impas”. El a spus că Washingtonul vrea să prevină o nouă escaladare în luna următoare.