Prima pagină » Știri externe » SUA: Ultimul dintre cei 10 evadați dintr-o închisoare din New Orleans, găsit de un câine polițist

SUA: Ultimul dintre cei 10 evadați dintr-o închisoare din New Orleans, găsit de un câine polițist

Căutarea de luni de zile a singurului deținut care era, încă fugar după o evadare în luna mai, s-a încheiat miercuri, când autoritățile l-au găsit cu ajutorul unui câine polițist, ascuns sub o casă din Atlanta. Poliția a dus astfel în arest ultimul dintre cei 10 evadați, potrivit AP.
SUA: Ultimul dintre cei 10 evadați dintr-o închisoare din New Orleans, găsit de un câine polițist
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
09 oct. 2025, 06:18, Știri externe

Derrick Groves, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat pentru crimă și risca o condamnare pe viață înainte ca deținuții să evadeze printr-o gaură din spatele unei toalete într-o închisoare din New Orleans. El avea cel mai violent cazier judiciar din grup, iar autoritățile au oferit o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care au dus la capturarea sa.

O echipă SWAT a petrecut ore întregi percheziționând casa în căutarea lui Groves după ce a obținut un mandat, a declarat adjunctul șerifului, Brian Fair.

„Nu l-au putut găsi, au fost nevoiți să folosească gaz de mai multe ori în casă și în subsol”, a spus Fair. „Având în vedere cât timp i-a luat unei echipe SWAT experimentate și bine antrenate să-l scoată de acolo, plănuise să se ascundă o vreme.”

În cele din urmă, un câine polițist l-a găsit, a declarat șeful adjunct al poliției din Atlanta, Kelley Collier.