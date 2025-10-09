SUA: Ultimul dintre cei 10 evadați dintr-o închisoare din New Orleans, găsit de un câine polițist

Derrick Groves, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat pentru crimă și risca o condamnare pe viață înainte ca deținuții să evadeze printr-o gaură din spatele unei toalete într-o închisoare din New Orleans. El avea cel mai violent cazier judiciar din grup, iar autoritățile au oferit o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care au dus la capturarea sa.

O echipă SWAT a petrecut ore întregi percheziționând casa în căutarea lui Groves după ce a obținut un mandat, a declarat adjunctul șerifului, Brian Fair.

Derrick Groves, the last of the 10 escapees from New Orleans blows kisses at the camera as he heads back into custody after four months on the run pic.twitter.com/w5hJONnJhy — ❤️ Mercedes ❤️ 🤩 (@kalpriss) October 9, 2025

„Nu l-au putut găsi, au fost nevoiți să folosească gaz de mai multe ori în casă și în subsol”, a spus Fair. „Având în vedere cât timp i-a luat unei echipe SWAT experimentate și bine antrenate să-l scoată de acolo, plănuise să se ascundă o vreme.”

În cele din urmă, un câine polițist l-a găsit, a declarat șeful adjunct al poliției din Atlanta, Kelley Collier.