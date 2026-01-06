Deținut internat la Psihiatrie în județul Timiș a evadat cu mașina unui angajat

Polițiștii din Timiș au fost sesizați luni seara, în jurul orei 21.30, de către medicul de gardă al Spitalul de Psihiatrie Jebel, că un pacient, internat cu sentință penală, a plecat voluntar din incinta unității spitalicești.

Polițiștii au demarat de îndată verificările, stabilind că este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Acesta a reușit să plece din spital după ce a sustras mașina unui angajat al spitalului.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit direcția de deplasare a persoanei, fiind alertate structurile de poliție din județele limitrofe.

Bărbatul a fost depistat pe raza județului Caraș-Severin în jurul orei 2.20 și adus în județul Timiș pentru continuarea procedurilor legale.

În cauză, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.