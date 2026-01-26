Prima pagină » Social » Turcul evadat de la Rahova, dat în urmărire internațională

Turcul evadat de la Rahova, dat în urmărire internațională

Magistrații au emis un mandat european de arestare pe numele lui Atas Abdullah, cetățeanul turc evadat de la Penitenciarul Rahova.
Poliția Capitalei a anunțat luni seara că, la solicitarea Serviciului de Investigații Criminale, Tribunalul București a emis un Mandat European de Arestare pe numele lui Atas Abdullah, acesta fiind dat în urmărire internațională.

Anterior, acesta a fost dat în urmărire națională, după ce nu a revenit în Penitenciarul Rahova la expirarea permisiei acordate pentru perioada 23–26 ianuarie 2026.

Atas Abdullah era încarcerat din 2015 pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că, probabil, turcul care a evadat de la Rahova a plecat din România. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia, a spus Despescu.

 

