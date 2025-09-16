Summitul de urgență din Qatar: Liderii din Golf îl îndeamnă pe Trump să influențeze Israelul

Vorbind după reuniunea Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), secretarul general al grupului, Jasem Mohamed al-Budaiwi, a declarat: „Ne… așteptăm ca partenerii noștri strategici din Statele Unite să își folosească influența asupra Israelului pentru ca acesta să oprească acest comportament… ei au pârghii și influență asupra Israelului și este timpul ca aceste pârghii și influențe să fie folosite.”

Atacul a ucis cinci oficiali Hamas și a fost denunțat luni de emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, drept „un atac laș și trădător asupra suveranității Qatarului”.

El a spus: „Israelul susține că este o democrație înconjurată de dușmani, când, de fapt, este o ocupație colonială care comite crime fără limite.”

Declarația Consiliului de Cooperare al Golfului

Într-o declarație de la sfârșitul summitului, CCG a declarat că comandamentul său militar unificat va fi instruit „să ia măsurile executive necesare pentru a activa mecanismele comune de apărare și capacitățile de descurajare din Golf”.

Se va face o evaluare a „posturii de apărare a consiliului comun de apărare și a surselor de amenințare în lumina agresiunii împotriva Qatarului”, se arată în comunicat, fără a oferi detalii suplimentare.

Miniștrii apărării din țările CCG se întrunesc periodic, însă consiliul comun de apărare a fost activat în acest fel doar de două ori până acum – în 1991 împotriva Irakului și din nou în 2011, în timpul Primăverii Arabe .

Principala declarație a summitului de urgență a mobilizat liderii arabi și musulmani în sprijinul Qatarului.

Fără represalii deocamdată

Liderii s-au abținut de la orice represalii economice sau politice imediate împotriva Israelului, cum ar fi suspendarea acordurilor Abraham , acordul din 2020 prin care cinci state arabe, inclusiv Emiratele Arabe Unite, și-au normalizat relațiile cu Israelul.

Absența oricăror represalii specifice în declarația comună va fi o ușurare pentru SUA, care a încercat să prevină o prăbușire totală a relațiilor arabo-israeliene sau chiar o escaladare a conflictului.

Însă discuția care urmează să fie purtată de comandamentul unificat al apărării din CCG ar putea prezenta unele voci arabe care solicită statelor din regiune să pună capăt dependenței de SUA ca pătură de securitate.

Liderii arabi au fost șocați că Donald Trump nu a arătat mai multă disponibilitate pentru a opri ceea ce ei consideră a fi o încercare clară a Israelului de a-și extinde teritoriul, inclusiv strămutarea în masă a palestinienilor din Gaza și Cisiordania.

Mulți lideri din Golf au declarat că au nevoie acum de dovezi clare că Trump îl va ține în frâu pe Netanyahu.

Liderii Hamas din Qatar – în continuare ținta Israelului

Israelul nu și-a cerut scuze pentru atacul în care au fost uciși cinci membri Hamas, inclusiv fiul liderului său exilat, și a insistat în schimb că îi consideră în continuare pe liderii Hamas o țintă legitimă, indiferent de teritoriul suveran în care își caută refugiu.

Qatar – cu binecuvântarea SUA – a găzduit lideri politici Hamas timp de mai bine de un deceniu, ca parte a rolului său de mediator în conflictul israelo-palestinian.

Prezența aproape tuturor liderilor de rang înalt din Golf și din țările islamice la summit a demonstrat hotărârea de a arăta solidaritate cu rolul de mediere al Qatarului, un stat care în trecutul recent a constatat că politica sa externă a dus la izolare în interiorul Golfului.