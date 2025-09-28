Surpriza alegerilor din Republica Moldova. PPDA, un partid care a devenit viral pe TikTok a intrat în Parlament

Formațiunea, condusă de Victor Costiuc, a reușit să capteze atenția publicului în ultimele luni, în special printr-o campanie intensă pe rețelele sociale, unde TikTok s-a transformat în principalul vector de comunicare.

Sondajele nu cotau partidul cu șanse reale, însă, surpriza este că, în urma rezultatelor parțiale, partidul condus de Vasile Costiuc a intrat în Parlament.

Ascensiunea digitală

Victor Costiuc și echipa sa au mizat pe mesajele scurte, directe și adesea controversate distribuite pe TikTok. Rezultatul a fost spectaculos: un val de vizibilitate în rândul tinerilor și al cetățenilor sceptici față de actuala clasă politică. În doar câteva săptămâni, conturile oficiale ale partidului au adunat sute de mii de vizualizări, transformând PPDA într-un fenomen viral.

Controverse și acuzații legate de KGB

Un capitol delicat din povestea PPDA este controversa privind presupusele legături ale lui Victor Costiuc cu un fost general KGB. Informația a circulat intens în spațiul public în timpul campaniei, fiind amplificată atât de adversari politici, cât și de unele canale media. Potrivit acestor acuzații, Costiuc ar fi menținut relații de prietenie sau colaborare cu o figură din fosta structură sovietică de securitate, fapt care, dacă ar fi confirmat, ar ridica semne de întrebare privind independența și agenda reală a formațiunii.

Liderul Democrația Acasă a negat constant aceste acuzații, declarând că sunt „fabricate” și „instrumente de propagandă” menite să-i submineze ascensiunea electorală. Până acum, nu au fost prezentate documente oficiale sau dovezi clare care să confirme legăturile cu fostul KGB, iar subiectul rămâne la nivelul de speculație și armă politică. Cu toate acestea, ecoul acestor acuzații a contribuit la profilarea PPDA ca un partid polarizant: pentru unii un simbol al contestării sistemului, pentru alții un actor politic învăluit în suspiciuni.

Sprijin extern

Un alt moment controversat a fost chiar în ziua votului, când George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din România, a îndemnat public susținătorii să voteze pentru PPDA. Mesajul său a generat reacții mixte: unii l-au interpretat drept un gest de solidaritate unionistă, alții l-au considerat o ingerință nedorită în politica internă a Republicii Moldova.

Indiferent de interpretări, un lucru devine cert: PPDA a reușit să transforme un partid fără experiență parlamentară într-unul dintre cele mai discutate subiecte ale alegerilor din 28 septembrie.

Ascensiunea sa pe fondul unei campanii digitale agresive, combinată cu sprijinul extern și controversele interne, l-au consacrat drept „surpriza alegerilor”.

Rămâne de văzut dacă Democrația Acasă va reuși să transforme acest capital de imagine într-o forță politică stabilă sau dacă succesul său va rămâne doar un fenomen electoral de moment. Cert este că, pentru prima dată după mulți ani, scena politică de la Chișinău a fost zguduită de un actor care a venit din afara tiparelor consacrate.

Cine este Vasile Costiuc, liderul partidului

Partidul „Democrația Acasă” a fost înregistrat în septembrie 2011 și se declară succesor al Mișcării de Tineret „Democrația Acasă”, creată de tineri care au participat la protestele din aprilie 2009.

De la înființare, funcția de președinte este deținută de Vasile Costiuc. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean.

A fost participant la protestele din 7 aprilie 2009 și a fost căutat de poliție, el fiind atunci cameraman la postul Jurnal TV. A participat pentru o scurtă perioadă și la protestele anti-oligarhice din 2015, organizate de Platforma DA, dar s-a retras după câteva zile, lansând acuzații în adresa conducerii Platformei, notează Ziarul de Gardă.