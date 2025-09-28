Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Au fost centralizate peste 90% din secții. Partidul Maiei Sandu se distanțează de Blocul Patriotic și poate forma singur majoritate parlamentară / Dodon spune că va contesta alegerile

UPDATE 01:00 PAS ar putea forma singur majoritate parlamentară după centralizarea a 93% din secții

Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după numărarea voturilor din 2.121 din 2.274 secții de votare (93,27%), arată că partidul de guvernământ PAS conduce detașat.

Rezultate parțiale. 93% din secții

PAS – 47,03% (664.352 voturi)

„Blocul Patriotic” – 26,31% (371.712 voturi)

BE „ALTERNATIVA” – 8,59% (121.280 voturi)

PARTIDUL NOSTRU – 6,28% (88.744 voturi)

PPDA – 5,68% (80.283 voturi)

PP PSDE – 1,01% (14.288 voturi)

Conform simulatorului electoral al Europei Libere, aceste rezultate indică că PAS ar putea obține 51 de mandate în viitorul Parlament.

Este de așteptat ca scorul PAS să crească pe măsură ce sunt numărate voturile din diaspora, unde partidul pro-european și președinta sa, Maia Sandu, s-au bucurat de un sprijin solid în alegerile precedente.

De ce este important ca PAS să aibă majoritate de unul singur?

Obținerea unei majorități permite PAS să guverneze fără a fi nevoit să formeze coaliții cu alte partide. Formarea unei coaliții cu unul din partidele ce intră în Parlament, pe actuala proiecție, ar urma să fie dificilă. Partidele au făcut o campanie activă împotriva PAS în ultimele luni.

UPDATE. Partidul Maiei Sandu se îndreaptă spre victorie

După centralizarea a 1.971 secții din 2.274 (86,68%), au fost numărate 1.252.050 de voturi.

PAS – 46.20% (628.936)

Blocul Patriotic – 26.93% (366.547)

BE „Alternativa” – 8.70% (119.020)

Partidul Nostru – 6.29% (86.218)

PPDA – 5.69% (77.497)

PP PSDE – 1.02% (13.936)

UPDATE Dodon contestă rezultatele alegerilor: „Vom cere alegeri repetate”

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a apărut duminică în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale (CEC), unde a anunţat că nu va recunoaşte rezultatele alegerilor parlamentare.

„Nu vom recunoaşte aceste alegeri. Vom cere alegeri repetate”, a declarat liderul Blocului Patriotic, acuzând nereguli şi lipsă de transparenţă în procesul electoral.

UPDATE Au fost centralizate 84% din secții

După procesarea a 1.920 de secții din 2.274 (84,43%), au fost numărate 1.201.838 de voturi.

PAS – 44,93% (540.045 voturi)

Blocul Patriotic – 27,69% (332.792 voturi)

BE „Alternativa” – 8,80% (105.725 voturi)

Partidul Nostru – 6,39% (76.853 voturi)

PPDA – 5,85% (70.340 voturi)

PP PSDE – 1,08% (13.017 voturi)

UPDATE 23:15 După centralizarea a 1.619 secții din 2.274 (71,20%), au fost numărate 901.763 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

PAS – 44,25% (399.071 voturi)

Blocul Patriotic – 27,96% (252.125 voturi)

BE „Alternativa” – 8,48% (76.456 voturi)

Partidul Nostru – 6,52% (58.767 voturi)

PPDA – 6,28% (56.616 voturi)

PP PSDE – 1,15% (10.412 voturi)

Conform pragurilor electorale (5% partide, 7% blocuri, 2% independenți), în Parlament ar intra PAS, Blocul Patriotic, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și PPDA.

UPDATE Au fost numărate jumătate din secții- 50%. O treime din voturi

După centralizarea a jumătate din secții rezultatele arată astfel:

PAS – 42.43% (217698)

Blocul Patriotic – 29.93% (155387)

BE „Alternativa” – 7.93% (41403)

PPDA – 6.82% (35594)

Partidul Nostru – 6.43% (33588)

UPDATE Au fost numărate peste 35% din voturi

Rezultatele parțiale arată următorul clasament:

PAS – 41,04% (115.183 voturi)

Blocul Patriotic – 30,88% (86.682 voturi)

BE „Alternativa” – 7,55% (21.182 voturi)

PPDA – 7,07% (19.839 voturi)

Partidul Nostru – 6,53% (18.339 voturi)

UPDATE După procesarea a 480 de secții din 2.274 (21,11%), au fost numărate 120.573 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

PAS – 39,33% (47.423 voturi)

Blocul Patriotic – 32,69% (39.417 voturi)

PPDA – 7,43% (8.956 voturi)

BE „Alternativa” – 6,89% (8.310 voturi)

Partidul Nostru – 6,66% (8.028 voturi)

Celelalte formațiuni se situează sub pragurile electorale (5% pentru partide, 7% pentru blocuri, 2% pentru independenți).

UPDATE

După contabilizarea a 11% din secții, PAS (pro-președinta Maia Sandu) trece pe primul loc cu 37,19%, urmat de Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) cu 34,75%

Au fost contabilizate 19.376 de voturi, iar ierarhia formațiunilor politice arată astfel:

Blocul Patriotic – 39,53% (7.659 voturi)

PAS – 32,95% (6.384 voturi)

PPDA – 6,97% (1.350 voturi)

BE „Alternativa” – 6,32% (1.224 voturi)

Partidul Nostru – 6,04% (1.171 voturi)

PP PSDE – 2,20% (426 voturi)

PNM – 2,11% (408 voturi)

CUB – 0,79% (153 voturi)

MRM – 0,78% (151 voturi)

Andrei Năstase (independent) – 0,63% (122 voturi)

BE „Împreună” – 0,29% (56 voturi)

LOC – 0,24% (47 voturi)

Scrutinul este încă la început, iar distribuția voturilor se poate modifica pe măsură ce se centralizează rezultatele din restul secțiilor.