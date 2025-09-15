Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile, spune guvernatorul statului Utah

Spencer Cox, guvernatorul statului american Utah, a declarat că presupusul autor al împușcării lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu anchetatorii și nu a mărturisit asasinarea conservatorului, potrivit CBS News.

Guvernatorul statului Utah a subliniat duminică, în cadrul mai multor emisiuni televizate, că anchetatorii încă încearcă să stabilească motivul pentru care Tyler Robinson, presupusul autor al asasinării lui Charlie Kirk, a recurs la acest gest.

„Aflăm tot mai multe și vom afla și mai multe”, a declarat Cox în emisiunea „State of the Union” de la CNN. „Marți vor fi formulate acuzații oficiale și vor fi disponibile mult mai multe dovezi și informații. Repet, intervievăm tot felul de persoane, pe toți cei care îl cunosc, și încercăm să aflăm mai multe despre motivul real al atacului”, a spus guvernatorul Utah în cadrul emisiunii de la televiziunea americană.

Robinson a fost arestat vineri sub acuzația de omor calificat, obstrucționarea justiției și folosirea ilegală a unei arme de foc care a provocat leziuni corporale grave. Cineva apropiat suspectului „l-a denunțat”, preciza vineri Donald Trump despre suspectul în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk.