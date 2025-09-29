Taifunul Bualoi. 35 de persoane au murit în Vietnam și Filipine, mii au fost evacuate

În Vietnam, tornadele provocate de taifun au devastat provinciile Ninh Binh, Thanh Hoa și Hue, distrugând case și provocând inundații. Cel puțin 20 de persoane sunt date dispărute, inclusiv nouă pescari, potrivit Le Figaro.

În Filipine, Bualoi a provocat cele mai multe victime în provinciile Biliran, Masbate și Samar, iar autoritățile au evacuat aproximativ 400.000 de locuitori. Școlile și centrele medicale au fost transformate în adăposturi temporare, iar peste 180 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Estimările preliminare indică pagube de aproximativ 316 milioane de euro în Vietnam, de aproape trei ori mai mari decât cele din aceeași perioadă a anului trecut. Experții avertizează că fenomenele meteorologice extreme, cum este taifunul Bualoi, sunt accentuate de schimbările climatice.