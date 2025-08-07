Taiwan investighează 16 firme chineze pentru recrutare ilegală în sectorul high-tech

Biroul de Investigații din Taiwan a anunțat joi că peste 300 de agenți au efectuat, între 15 iulie și 6 august, percheziții în 70 de locații și au interogat 120 de persoane. Potrivit anchetatorilor, companiile chineze sunt acuzate că operează ilegal în Taiwan și că folosesc metode ascunse pentru a recruta ingineri din domeniul high-tech.

Printre firmele vizate se numără nume importante din industria de semiconductoare și electronică, precum Goertek, Victory Giant Technology, NOVOSENSE Microelectronics și VNET Group, companie listată la Nasdaq.

Companiile ar fi utilizat companii fantomă înregistrate în Hong Kong sau entități străine, precum și agenții locale de recrutare pentru a-și masca identitatea și a evita reglementările stricte ale Taiwanului, care interzic investițiile chineze în sectoare sensibile precum proiectarea de cipuri.

„Aceste companii au operat în Taiwan fără aprobarea autorităților noastre, desfășurând afaceri ilegale și furând talentele noastre din domeniul high-tech”, a declarat Ya-Chun Ku, anchetatoare.

Biroul de Investigații din Taiwan, a declarat printr-un comunicat că „Sectoarele semiconductorilor și proiectării circuitelor integrate reprezintă coloana vertebrală a puterii economice a Taiwanului, dar în ultimii ani au devenit ținte cheie pentru eforturile chineze de atragere a talentelor”.