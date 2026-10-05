„Te sufocă”. Mega-scurgeri de metan, descoperite în țara care va găzdui summitul ONU pentru climă

De două sau trei ori pe săptămână, mirosul devine aproape imposibil de suportat pentru locuitorii satelor de la periferia Istanbulului, în Turcia. Sursa este uriașa groapă de gunoi Silivri, de unde sunt eliberate cantități atât de mari de metan încât norul de gaz poate fi detectat din spațiu, potrivit The Guardian.

„Mirosul nu este deloc subtil. Te sufocă. Este mai rău când aerul stă pe loc. Chiar și când intri în casă, nu poți scăpa de el”, spune Kemalettin Özenç, din satul Yolçatı.

Datele obținute prin satelit arată că Silivri este groapa de gunoi cu cele mai mari emisii de metan din Turcia. Rata medie a emisiilor ajunge la 7,4 tone pe oră, ceea ce o plasează printre cele mai grave surse de acest tip identificate la nivel mondial de cercetătorii de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

Impactul asupra încălzirii globale produs de această singură scurgere este comparabil cu cel generat de aproximativ 1,5 milioane de SUV-uri mari cu motoarele pornite.

Turcia se pregătește să găzduiască COP31

Descoperirea vine într-un moment delicat pentru Turcia. În noiembrie, țara va găzdui COP31, summitul ONU pentru climă, iar reducerea emisiilor de metan se află chiar printre prioritățile pe care Ankara vrea să le promoveze la reuniune.

Ministrul turc al Mediului și președintele desemnat al COP31, Murat Kurum, le-a transmis celor 196 de țări care urmează să participe că reducerea emisiilor de metan este „printre cele mai rapide și eficiente strategii” pentru încetinirea creșterii temperaturilor pe termen scurt.

Ministerul turc al Mediului nu a răspuns însă întrebărilor The Guardian despre marile surse de metan identificate în țară.

Silivri nu este un caz izolat. Cercetătorii UCLA au identificat, cu ajutorul datelor furnizate de sateliți, cele zece gropi de gunoi cu cele mai mari emisii din Turcia, inclusiv în apropiere de İzmir, Ankara și Antalya.

O altă groapă de gunoi de la periferia Istanbulului, în Şile, eliberează aproximativ patru tone de metan pe oră. Impactul asupra încălzirii globale este comparabil cu cel al aproximativ 800.000 de SUV-uri.

Metanul, responsabil pentru aproximativ un sfert din încălzirea globală

Metanul contribuie la aproximativ un sfert din încălzirea globală, însă reducerea emisiilor sale poate avea efecte relativ rapide. Gazul rămâne în atmosferă mult mai puțin timp decât dioxidul de carbon, motiv pentru care unii cercetători descriu reducerea metanului drept o „frână de urgență” în lupta împotriva schimbărilor climatice.

În cazul gropilor de gunoi, metanul produs prin descompunerea deșeurilor organice poate fi captat și folosit drept combustibil. La Silivri există deja o instalație care extrage aproximativ 6.000 de metri cubi de metan pe oră pentru producerea energiei, însă cantități foarte mari continuă să ajungă în atmosferă.

Turcia nu se numără printre cele 159 de țări care au semnat Global Methane Pledge, angajamentul internațional pentru reducerea emisiilor de metan cu 30% până în 2030.