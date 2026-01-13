Tenerife: un bărbat a încercat să urce în avion cu soția decedată

Incidentul s-a produs marți pe aeroportul Tenerife Sud din Insulele Canare, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani a încercat să se îmbarce în avion alături de soția sa decedată, pe care o transporta într-un scaun cu rotile.

Detaliul care a alertat securitatea

Femeia, în vârstă de 75 de ani, murise înainte de a fi adusă la aeroport, iar soțul său a încercat să o facă să pară în viață pentru a se îmbarca. Situația a trecut inițial neobservată, până când un agent de securitate a sesizat că femeia nu prezenta semne vitale.

„Agentul de securitate s-a apropiat de femeie”, a povestit un angajat al aeroportului, citat de Le Figaro. „Când i-a luat mâna, a constatat că avea o temperatură anormal de scăzută și că nu mai respira”. Agentul și-a alertat imediat superiorii, iar autoritățile au declanșat protocolul de urgență.

A fost confirmată moartea naturală

„În câteva minute, la fața locului au sosit numeroși membri ai personalului de securitate, ai Gărzii Civile și tehnicieni ai poliției criminalistice”, au precizat martorii.

În fața anchetatorilor, bărbatul a dezvăluit că soția sa decedase cu câteva ore mai devreme, chiar în incinta aeroportului. Versiunea sa a fost confirmată ulterior de autopsie. Institutul de Medicină Legală nu a descoperit nicio urmă de violență pe corpul femeii, stabilind că decesul a fost unul natural.

Bărbatul nu a fost reținut de poliție

Garda Civilă spaniolă a precizat că, în baza concluziilor medico-legale, bărbatul nu a fost reținut și nu face obiectul unei anchete penale.

Incidentul din Tenerife nu este unic. Cu doar câteva zile înainte, pe un zbor între Malaga și Londra, echipajul unei aeronave a companiei easyJet a descoperit, înainte de decolare, că o femeie de 89 de ani, adusă la bord de familie, nu mai prezenta semne vitale. Potrivit companiei aeriene, pasagera ar fi decedat chiar în momentul îmbarcării, deși avea un certificat medical care îi permitea să călătorească.