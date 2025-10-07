Tibet: Continuă evacuarea celor peste 200 de turiști care au rămas blocați în apropierea muntelui Everest

Evacuarea a început luni și ar trebui să se încheie marți, a spus sursa, care nu era autorizată să vorbească cu mass-media despre acest subiect și a refuzat să își decline identitatea.

Guvernul regional tibetan nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la evacuare.

Anterior, aproximativ 350 de alți excursioniști blocați de viscol în valea îndepărtată Karma din Tibet au fost conduși în siguranță de echipele locale de salvare.

În ultimele zile, pasionații chinezi de drumeții în aer liber au invadat interiorul accidentat al țării, angrenați de sărbătoarea de opt zile a Zilei Naționale, care a început pe 1 octombrie.

În vestul Chinei, sute de excursioniști, inclusiv cei din valea Karma care sperau să vadă versantul estic Kangshung al Everestului, au fost luați prin surprindere de ninsoarea abundentă și bruscă, potrivit rapoartelor mass-media de stat. Ninsorile au început să cadă în valea Karma, situată la o altitudine medie de 4.200 de metri, vineri seara și au continuat până sâmbătă.

❄️ Hundreds of trekkers trapped by a blizzard near Mount Everest’s eastern face in Tibet have been rescued. Around 350 reached Qudang township, and contact has been made with over 200 others after heavy snow and rain hit the Himalayas. #tibetregion #familyreunion pic.twitter.com/s7SEruxXKc — Justice4Tibet (@justice4_tibet) October 7, 2025

Valea, explorată pentru prima dată de călătorii occidentali acum un secol, este o parte relativ nealterată a regiunii Everest. Spre deosebire de versantul nordic arid al vârfului, aceasta se mândrește cu o vegetație luxuriantă și păduri alpine neatinse, alimentate de apele topite din ghețarul Kangshung, situat la poalele celui mai înalt munte din lume.

În munții Qilian, la granița dintre provinciile Qinghai și Gansu din vest, cel puțin un drumeț care a rămas blocat într-o râpă din cauza furtunilor de zăpadă a murit, în timp ce alți 137 au fost evacuați, a raportat ziarul de stat Beijing News.

Mai la vest, în Xinjiang, autoritățile au suspendat activitățile de drumeție în Kanas, un district lacustru din munții Altai, după ce drumurile au devenit periculoase din cauza gheții și au fost acoperite de zăpadă, a informat Beijing News.